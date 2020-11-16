ستُعقد "اجتماعات الأعمال الإلكترونية في تونس وافريقيا " من 18 إلى 20 نوفمبر 2020 في نسخة افتراضية ، بمبادرة من مركز النهوض بالصادرات ، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني التونسي والتجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء.ويهدف هذا الحدث عبر الإنترنت تطوير التعاون الاقتصادي من خلال اجتماعات ثنائية افتراضية ستجمع بين المصدرين التونسيين وما يقرب من 300 مشارك من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (مستوردين وموزعين ، إلخ).وسيعقد الحدث عبر منصة مطابقة الأعمال الإلكترونية والتي ستتيح لكل شركة مسجلة الحصول على يوميات فردية من جهات الاتصال وفقًا للقطاعات ومجالات الاهتمام المطلوبة.ويمكن للشركات التونسية العاملة في الصناعات الغذائية ، والصحة ، والتعليم العالي ، ومواد البناء ، والأشغال العامة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس التسجيل مجانًا في هذا الحدث عبر الرابط التالي: https://tunisia-africa-meetings-2020.b2match.io ، وهذا على أقصى تقدير في 16 نوفمبر 2020 ، وفق ما أكده مركز النهوض بالصادرات .