وات -

اكد كمال بن خليل الناطق الرسمي للنادي الافريقي اليوم الاثنين انه لا وجود لاي عقوبة جديدة في المنع من الانتداب على عكس ما روج في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام مبينا ان النادي الإفريقي، وبعد ورود مراسلة من الفيفا يوم 20 أكتوبر 2020 تتعلق بمستحقات فريق اللاعب الغاني ساسراكو، قام بالطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية (التاس) كما قام بخلاص المصاريف اللازمة وبالتالي فإن كل إجراءات التنفيذ توقفت ولا وجود تبعا لذلك لأي عقوبة جديدة في المنع.واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان الهيئة المديرة هي بصدد تسوية بعض الملفات العالقة ومنها بالخصوص ملف فابريس اونداما واولمبيك مرسيليا من اجل رفع عقوبة المنع القديمة المسلطة على النادي الافريقي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في اقرب الاجال.وعلى صعيد اخر اشار بن خليل في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان "الفريق القانوني للنادي الافريقي قام بتوجيه تنبيه للجنة الوطنية الأولمبية التونسية يدعوها فيه بضرورة الإلتزام بالقانون المعمول به محليا ودوليا فيما يتعلق بصلاحياتها التي تمنع عليها التدخل في شؤون الجمعيات وفي صورة عدم استجابتها وإصرارها على خرق القانون وتجاوز صلاحياتها ستتولى الجمعية التشكي بها لدى اللجنة الأولمبية الدولية وتحميلها مسؤولية ما قد يطال الرياضيين التونسيين المشاركين في الألعاب الأولمبية من عقوبات تأديبية".وكانت مجموعة من المحامين طالبت باحلال اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محل الجامعة التونسية لكرة القدم في اكمال المسار الانتخابي للنادي الافريقي.ويذكر ان الهيئة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت في جويلية الفارط عن "إنتهاء المسار الإنتخابي الذي وقع تكليفها به وانتهاء مهامها كهيئة مستقلة مكلفة بالمسار الإنتخابي لجمعية النادي الإفريقي".