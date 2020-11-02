صفاقس: تسجيل 03 وفيات و83 اصابة و20 حالة شفاء في آخر حصيلة لوباء "كورونا" بالجهة

وات - سجلت ولاية صفاقس 03 وفيات و83 حالة إيجابية جديدة (من مجموع 219 تحليلا) و20 حالة شفاء، في آخر حصيلة لوباء "كورونا" بالجهة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة صباح اليوم الاثنين.
كما تشير الإحصائيات إلى وجود 58 مصابا بوحدة "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و73 مريضا بالمصحات الخاصة بالجهة، و08 مصابين بقسم العناية المركزة الخاصة بمرضى "كورونا" في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن الوباء بالجهة بلغ 96 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات الحاملة للفيروس الى 3783 وعدد حالات الشفاء الى 2605 حالات شفاء ويناهز عدد التحاليل المنجزة في الجهة منذ ظهور الوباء حاليا 20 ألف تحليل.
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كما تشير الإحصائيات إلى وجود 58 مصابا بوحدة "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و73 مريضا بالمصحات الخاصة بالجهة، و08 مصابين بقسم العناية المركزة الخاصة بمرضى "كورونا" في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن الوباء بالجهة بلغ 96 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات الحاملة للفيروس الى 3783 وعدد حالات الشفاء الى 2605 حالات شفاء ويناهز عدد التحاليل المنجزة في الجهة منذ ظهور الوباء حاليا 20 ألف تحليل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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