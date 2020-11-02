صفاقس: تسجيل 03 وفيات و83 اصابة و20 حالة شفاء في آخر حصيلة لوباء "كورونا" بالجهة

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سجلت ولاية صفاقس 03 وفيات و83 حالة إيجابية جديدة (من مجموع 219 تحليلا) و20 حالة شفاء، في آخر حصيلة لوباء "كورونا" بالجهة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة صباح اليوم الاثنين.كما تشير الإحصائيات إلى وجود 58 مصابا بوحدة "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و73 مريضا بالمصحات الخاصة بالجهة، و08 مصابين بقسم العناية المركزة الخاصة بمرضى "كورونا" في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن الوباء بالجهة بلغ 96 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات الحاملة للفيروس الى 3783 وعدد حالات الشفاء الى 2605 حالات شفاء ويناهز عدد التحاليل المنجزة في الجهة منذ ظهور الوباء حاليا 20 ألف تحليل.