ارتفاع حالات العزل الذاتي إلى 30 حالة بولاية منوبة، 07 منهم أنهوا الآجال وهم بصحة جيدة

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- ارتفع عدد حالات العائدين من الأراضي الإيطالية، والمنتهية آجال عزلهم الذاتي، اليوم الجمعة، بولاية منوبة، إلى 07 حالات لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية، ليصل عدد حالات العزل الذاتي منذ 15 يوما إلى 30 حالة، مازال 23 منهم محل متابعة، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة، إيمان السويسي، لصحفية مكتب "وات" بمنوبة.وأوضحت أن أغلب حالات العزل الذاتي كإجراء وقائي، تتعلق بعائدين عبر الباخرة من إيطاليا، فيما كان الجدد عائدون عبر الطائرة من مدن روما وفيرونا ونابولي، ومن ألمانيا واليابان أيضا، أحدهم من جنسية إيطالية، ويحمل أربعة منهم أعراض نزلة برد، وهم محل متابعة صحية، فيما لم يحمل البقية أية أعراض مرضية لحد الآن.وتتوزع حالات العزل الذاتي المتواصلة، والتي تشمل خمس نساء، على مدينة المرناقية ب06 حالات ومدينة طبربة ب04 حالات، ثم دوار هيشر ب04 حالات، ووادي الليل ب04 حالات، ثم الجديدة ب03 حالات، فمنوبة بحالتين، فيما لا تسجل حاليا برج العامري والبطان أية حالات عزل.وبين كرّ وفر، ووسط صعوبات في الوصول إلى عناوين العائدين من بؤر العدوى بالفيروس، وفي تنفيذ اجراءات العزل واستحالة مراقبة أصحابها، تفيد معطيات الإدارة الجهوية للصحة بعدم امتثال أكثر من 10 حالات للقرار من جملة حالات العزل المتواصلة إلى يوم أمس، هذا فضلا عن معاناة أعوان وإطارات الصحة في التعامل مع المعنيين بالقرار واقناعهم بالتراتيب الصحية لحماية عائلاتهم والمحيطن بهم من خطر انتشار العدوى.إلى ذلك، واصلت الإدارة الجهوية لقاءاتها التحسيسية للتعريف بالفيروس وطرق التوقي منه بمختلف المعتمديات والمؤسسات الصحية، وأشرفت إطاراتها اليوم بمدرج قرطاج الحداثة بمنوبة على أشغال لقاء توعوي تحسيسي حول التوقي من الفيروس لفائدة وحدات الأمن والحرس الوطنيين وأعوان الحماية المدنية.كما تواصلت بأغلب بلديات الجهة والمؤسسات العمومية عمليات التعقيم، مع تنفيذ عدد من التراتيب الصحية، ومراقبة تجسيم الاجراءات التي تم اتخاذها توقيا من الفيروس بالمحلات المفتوحة للعموم.ن ع