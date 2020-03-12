   Om Kalthoum - حكم علينا الهوى  

قبلي: تظاهرة تنشيطية للاطفال حاملي طيف التوحد في اطار الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 53 ث

وات - نظمت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بدوز المعروفة بجمعية "ابتسامة للتوحد" صباح اليوم الخميس تظاهرة تنشيطية لمنظوري الجمعية واوليائهم في اطار الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي، تهدف لدمج الاطفال الحاملين لطيف التوحد في هذه المناسبة التي تحتفي بموروث البلاد وتعبر عن التعلق بالاصالة، وفق ما افاد به المدير التنفيذي للجمعية عاطف بن منصور (وات).

واوضح المصدر ان هذه التظاهرة التي احتضنها مقر الجمعية خصصت لابراز مميزات اللباس التقليدي للمنطقة اضافة لما تزخر به من عادات وتقاليد في اعداد بعض الاكلات المتوارثة عن الاباء والاجداد، واشار الى ان انطلاقة التظاهرة كانت عبر تنظيم معرض للباس التقليدي ارتداها اطفال من منظوري الجمعية الى جانب معرض للصناعات الحرفية ومعرض للاكلات الشعبية تولى الاولياء المشاركة في اعدادها مع فريق الجمعية.


وبين بن منصور ان احياء هذه المناسبة السنوية يساهم في المحافظة على موروث الجهة وتثمين بعض الحرف التقليدية التي تكاد تندثر علاوة على تعريف الناشئة بما تزخر به هذه الربوع من عادات وتقاليد، وبين ان اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في مثل هذه المناسبات الوطنية يكرس اهداف الجمعية في تحقيق التربية الدامجة للاطفال الحاملين لطيف التوحد.

  
  
  

cadre-88dd264a79f65dd8eb30289a4840c02d-2020-03-12 19:02:27






0 de 0 commentaires pour l'article 199652



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
14°
 14° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
14°-1225°-1219°-1118°-1021°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حكم علينا الهوى
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199652|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires