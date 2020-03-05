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انتخاب جلال الزياتي أمينا عاما جديدا لحزب البديل التونس

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - تم انتخاب جلال الزياتي أمينا عاما جديدا لحزب البديل التونسي، وذلك على اثر اجتماع المكتب السياسي للحزب امس الأربعاء.

وأشارالحزب في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" الخميس، ان هذا الاجتماع تناول أيضا الهيكلة الجديدة للحزب اضافة الى خطة العمل القادمة.


يذكر أن حزب البديل تحصل على 3 مقاعد بالبرلمان اثر الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2019 وقد شارك الحزب في مفاوضات تشكيل حكومة الياس الفخفخاخ، وتمكن من التحصل على وزارة السياحة والصناعات التقليدية التي مسك حقيبتها، محمد علي التومي القيادي بالحزب.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199225

Sarramba  (France)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 15h 07m |           
لَحسُ قَاعِ الطَّنجرَ باش لَمُّو بَعضهم الكُل



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