سلطات امنية: جاهزون لتامين افضل ظروف التنظيم لمقابلتي الترجي و النجم

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - انعقدت مساء امس جلسة عمل لبحث سبل تأمين أفضل الظروف لإنجاح مباراتي إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية التي ستجمع فريقي الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة بالزمالك المصري والنجم الرياضي الساحلي يوم السبت بالوداد المغربي بملعب رادس .
وحضر الجلسة وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول وعدد من القيادات الأمنية وإطارات الوزارة وممثلين عن فريقي الترجي الريضاي التونسي والنجم الساحلي .
وأكدت السلطات الأمنية خلال اللقاء الاستعداد التام لتأمين سلامة الجماهير المحلية وكذلك الضيفة وتوظيف كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح المباراتين.
من جهته أكد وزير شؤون الشباب والرياضة حرص الوزارة على إنجاح هذين الموعدين الرياضيّين مشيرا الى أن كل الأطراف المتداخلة على أتمّ الاستعداد والجاهزية لتوفير كل الظروف الملائمة وضمان حسن استقبال الجماهير وتأمين أفضل ظروف الإقامة والتنقل.
كما تم خلال الجلسة التاكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف المتدخلة لضمان الإلتزام بالروح الرياضية بما يليق بصورة البلاد التي تعودت على تنظيم كبرى التظاهرات ا وكذلك الجمهور الرياضي من سلوك حسن تجاه ضيوف تونس وتشجيع الجماهير على القدوم مبكرا الى ملعب رادس من أجل تيسير عمل قوات الأمن وتنظيم إجراءات الدخول.
وات - انعقدت مساء امس جلسة عمل لبحث سبل تأمين أفضل الظروف لإنجاح مباراتي إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية التي ستجمع فريقي الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة بالزمالك المصري والنجم الرياضي الساحلي يوم السبت بالوداد المغربي بملعب رادس .
وحضر الجلسة وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول وعدد من القيادات الأمنية وإطارات الوزارة وممثلين عن فريقي الترجي الريضاي التونسي والنجم الساحلي .
وأكدت السلطات الأمنية خلال اللقاء الاستعداد التام لتأمين سلامة الجماهير المحلية وكذلك الضيفة وتوظيف كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح المباراتين.
من جهته أكد وزير شؤون الشباب والرياضة حرص الوزارة على إنجاح هذين الموعدين الرياضيّين مشيرا الى أن كل الأطراف المتداخلة على أتمّ الاستعداد والجاهزية لتوفير كل الظروف الملائمة وضمان حسن استقبال الجماهير وتأمين أفضل ظروف الإقامة والتنقل.
كما تم خلال الجلسة التاكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف المتدخلة لضمان الإلتزام بالروح الرياضية بما يليق بصورة البلاد التي تعودت على تنظيم كبرى التظاهرات ا وكذلك الجمهور الرياضي من سلوك حسن تجاه ضيوف تونس وتشجيع الجماهير على القدوم مبكرا الى ملعب رادس من أجل تيسير عمل قوات الأمن وتنظيم إجراءات الدخول.
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
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