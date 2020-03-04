صفاقس: يوم دراسي حول قطاع النقل العمومي غير المتنظم لسيارات الأجرة ''تاكسي'' في إطار تنقية المناخ بين مهنيي القطاع وأعوان الأمن

Mercredi 04 Mars 2020



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وات

- نظمت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة "تاكسي" التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا حول قطاع النقل العمومي غير المنتظم لسيارات الأجرة "تاكسي" في إطار معالجة الإشكاليات التي يشكو منها القطاع وتنقية المناخ المتأزم بين مهنيي القطاع وأعوان الأمن المروري.وكان خلاف برز في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين على خلفية ما يعتبره أصحاب سيارات التاكسي "شططا في تطبيق القانون" من طرف رجال الأمن المروري وتكبيلهم بالمخالفات بشكل متكرر، وقد تحول عدد من أصحاب سيارات الأجرة تاكسي لمصلحة المرور للتعبير عن غضهم وهو ما حدا بمنتسبي النقابة الأمنية إلى تنفيذ وقفة الاحتجاجية احتجاجا منهم على ما اعتبروه "اقتحاما لمقر سيادة".وشدد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي معز السلامي في مستهل هذه التظاهرة التي تميزت بمشاركة عدد من أصحاب سيارات التاكسي وممثلي عدد من الهياكل المتدخلة في قطاع النقل الجماعي ولا سيما شرطة المرور وحرس المرور والإدارة الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري على أهمية مثل هذه اللقاءات كفرصة للاستماع لمشاغل المهنيين ولتحسين العلاقة بين المهنيين ورجال الأمن.ودعا إلى ضرورة احترام القانون وتحكيمه في حل عديد الوضعيات والتجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سواق التاكسي أو بعض المنتسبين للنقابات من الطرفين المهني والأمني، وفق قوله، كما دعا إلى التهدئة وتوخي المرونة لتجاوز الإشكاليات العالقة والناتجة عن الخلافات التي استجدت مؤخرا بين عدد من أصحاب سيارات التاكسي وشرطة المرور بصفاقس، وقال إنه "لا مكان لمن يعتبر نفسه فوق القانون في الهياكل المنظمة للقطاعين الذي لا خيار أمامهما غير التعايش والتعاون خدمة للمصلحة العامة ولا سيما مصلحة المواطن".وفي ذات السياق، شدد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي على الدور الذي ينبغي أن تلعبه الغرفة النقابية لأصحاب سيارات التاكسي بالتوازي مع دورها في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنظوريها وذلك من خلال الأنشطة والبرامج الرامية إلى توفير التأطير والإحاطة من النواحي الاجتماعية والصحية والثقافية.من جهته، اكد رئيس مصلحة المرور الرائد حلمي الشرايطي في مداخلة حول المخالفات المرورية المرتكبة، على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الأعراف في تأطير منظوريها والتعريف بالقوانين المنظمة للنقل العمومي ولا سيما قطاع التاكسي، وبين مختلف أوجه المهمات المناطة بعهدة رجل الأمن في سبيل احترام القانون والاوامر الترتيبية المتعلقة بها بما فيها ما يتعلق بقطاع النقل.ومن أبرز المخالفات المرتكبة بشكل لافت من قبل سواق سيارات التاكسي، كما استعرضها الإطار الأمني، الوقوف والتوقف في غير الأماكن المسموح بها التي كثيرا ما تعطل حركة المرور وتمثل خطرا على سلامة مستعملي الطريق بالإضافة إلى عدم احترام الأولوية واستعمال حزام الأمان ومقتضيات الهندام وحسن السلوك مع الحريف.ودعا الشرايطي الى ضرورة التقيد بقواعد احترام القانون وعون الأمن والاعتناء بالهندام والسيارة والعلاقة مع الحريف تماشيا مع المهمة الإنسانية لهذا القطاع، وفق قوله.وبلغ عدد المحاضر المرفوعة من قبل عناصر الأمن منذ بداية السنة، 250 محضر مخالفة يتعلق عدد كبير منها بالمظهر غير اللائق (التدخين واللباس، ألخ.. ) وهو ما اعتبره ممثل الإدارة الجهوية للنقل بصفاقس عبد الكريم البهلول في مداخلة حول قانون تنظيم النقل البري "رقما مشطا ويتطلب مراجعات ووقفة للتقليص منه".