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رئيس مجلس النواب الأردني يؤدي زيارة رسمية إلى تونس بداية من الأحد المقبل

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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وات - يؤدي رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك بداية من الأحد 1 مارس إلى غاية 5 مارس 2020، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان التونسي.

وأفاد ذات المصدر بأن الطراونة سيجري محادثة مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بقصر باردو يوم الاثنين 2 مارس المقبل على الساعة العاشرة صباحا وسيدلي على إثرها بتصريح صحفي.


وسيحل الوفد البرلماني الأردني بتونس يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة والنصف وسيكون في استقباله بمطار تونس قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

  
  
  

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