دورة الدوحة الدولية: انس جابر الى الدور الثالث بفوزها على الامريكية برادي

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 40 ث
وات - تفوقت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على منافستها الأمريكية جينيفر برادي (المصنفة 45 عالميًا) بنتيجة 2-صفر (تفاصيلها 6-4 و6-3) في الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس مساء اليوم الثلاثاء .
وستلاقي جابر في الدور السادس عشر اللاعبة التشيكية كارولينا بيسكوفا المصنفة الثالثة عالميا .
وكانت انس جابر قد حققت أول فوز في تاريخ مشاركاتها ببطولة قطر عندما هزمت في الدور الاول التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين دون رد.
ومن ناحيتها فازت برادي في الدور الأول على مواطنتها أليسون ريسك بمجموعتين لمجموعة واحدة .
وسبق لأنس جابر المصنفة 44 عالميًا أن واجهت برادي في مناسبتين من قبل وفازت البطلة التونسية في المواجهة الأولى في بطولة تيانجين الصينية 2019 بمجموعتين دون رد فيما تفوقت جنيفر برادي في المباراة الثانية في بطولة سينسيناتي الأمريكية 2019 بمجموعتين دون رد.
وات - تفوقت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على منافستها الأمريكية جينيفر برادي (المصنفة 45 عالميًا) بنتيجة 2-صفر (تفاصيلها 6-4 و6-3) في الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس مساء اليوم الثلاثاء .
وستلاقي جابر في الدور السادس عشر اللاعبة التشيكية كارولينا بيسكوفا المصنفة الثالثة عالميا .
وكانت انس جابر قد حققت أول فوز في تاريخ مشاركاتها ببطولة قطر عندما هزمت في الدور الاول التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين دون رد.
ومن ناحيتها فازت برادي في الدور الأول على مواطنتها أليسون ريسك بمجموعتين لمجموعة واحدة .
وسبق لأنس جابر المصنفة 44 عالميًا أن واجهت برادي في مناسبتين من قبل وفازت البطلة التونسية في المواجهة الأولى في بطولة تيانجين الصينية 2019 بمجموعتين دون رد فيما تفوقت جنيفر برادي في المباراة الثانية في بطولة سينسيناتي الأمريكية 2019 بمجموعتين دون رد.
En continu
- Hier 21:59 الجزائر تعلن أول إصابة بكورونا لمواطن إيطالي
- Hier 21:56 قلب تونس.. حكومة بالإسعاف..
- Hier 21:21 إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 10
- Hier 19:43 لزهر العكرمي يستقيل مـن الحكومة
- Hier 16:34 النمسا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
- Hier 16:26 فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني
- Hier 16:01 مقامة نيل الثقة
- Hier 15:31 متى ينتفع المقيمون الأجانب برخصة الجولان؟
- Hier 12:37 الثورة التونسية بين الألم والحيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:41
|12:39
|06:56
|05:30
|
16°
|16°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-14
|19°-10
|16°-8
|20°-7
|24°-9
Follow @babnet_Tunisie
(107 743) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 384) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 637) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 164) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 530) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 499) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 789) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 514) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 268) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 991) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 263) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 762) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 757) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 496) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 120) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 089) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 742) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 589) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 119) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 750) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:MedTunisie ( )
Sur: راشد الخياري : ''سيتم جلد وزير التربية سياسيا داخل البرلمان''