دورة الدوحة الدولية: انس جابر الى الدور الثالث بفوزها على الامريكية برادي

Mardi 25 Février 2020



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- تفوقت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على منافستها الأمريكية جينيفر برادي (المصنفة 45 عالميًا) بنتيجة 2-صفر (تفاصيلها 6-4 و6-3) في الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس مساء اليوم الثلاثاء .وستلاقي جابر في الدور السادس عشر اللاعبة التشيكية كارولينا بيسكوفا المصنفة الثالثة عالميا .وكانت انس جابر قد حققت أول فوز في تاريخ مشاركاتها ببطولة قطر عندما هزمت في الدور الاول التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين دون رد.ومن ناحيتها فازت برادي في الدور الأول على مواطنتها أليسون ريسك بمجموعتين لمجموعة واحدة .وسبق لأنس جابر المصنفة 44 عالميًا أن واجهت برادي في مناسبتين من قبل وفازت البطلة التونسية في المواجهة الأولى في بطولة تيانجين الصينية 2019 بمجموعتين دون رد فيما تفوقت جنيفر برادي في المباراة الثانية في بطولة سينسيناتي الأمريكية 2019 بمجموعتين دون رد.