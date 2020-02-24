الدورة الرابعة لصالون للسلامة 2020 من 26 فيفري الى 01 مارس 2020 بقصر المعارض الكرم

Lundi 24 Février 2020
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وات - تنطلق الدورة الرابعة للصالون الدولي للاجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة "سينا 2020 " يوم 26 فيفري 2020 الى 1 مارس 2020 بقصر المعارض بالكرم.
وستكون هذه التظاهرة التي تنظمها الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الالكترونية بالاشتراك مع المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات، مناسبة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال السلامة الحضرية التي ستمكن من مكافحة الجريمة والسرقات والارهاب والتهريب، وفق ما افاد به مدير عام المركز التونسي للمعارض والمؤتمر، سامي الشامخ خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واضاف ان المشاركون في المعرض سيقدمون تقنيات تهدف إلى تأمين المؤسسات مثل المطارات والموانئ ومقرات الوزارات والثكنات مؤكدا ان المعرض يمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق هدف وزارة الداخلية لتركيز 1600 كاميرا مراقبة اضافية ودخول اسواق افريقية جديدة مع عديد المشاريع الاخرى والخاصة بمزيد احكام سلامة وحماية المنشآت والمقرات والاملاك.
واشار الى ان التظاهرة، التي تنتظم بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، بمشاركة 200 عارض تونسي واجنبي (من تونس والمانيا وفرنسا بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا.. ) ستشهد زيارة 45 وفدا افريقيا من الجزائر وليبيا وموريتانيا والكوت ديفوار ومالي ومصر "بما يمكن من تعزيز الشراكة مع هذه البلدان من حيث السلامة الالكترونية". علما وان التظاهرتين ستستقطبان 20 ألف زائر تونسي واجنبي.
وتسعى الدورة الرابعة للصالون الدولي للاجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة، الى تصدير الحلول والمنتجات التكنولوجية إلى البلدان الأفريقية واستقطاب الشباب الافريقي للتدريب في تونس، وفق ما افاد به نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الالكترونية، نضال الجربي.
وتنشط في تونس حوالي 2500 شركة في قطاع السلامة الالكترونية، برقم معاملات قدر ب600 مليون دينار سنويا، تشغل أكثر من 20 ألف شخص، حسب الجربي.
وات - تنطلق الدورة الرابعة للصالون الدولي للاجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة "سينا 2020 " يوم 26 فيفري 2020 الى 1 مارس 2020 بقصر المعارض بالكرم.
وستكون هذه التظاهرة التي تنظمها الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الالكترونية بالاشتراك مع المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات، مناسبة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال السلامة الحضرية التي ستمكن من مكافحة الجريمة والسرقات والارهاب والتهريب، وفق ما افاد به مدير عام المركز التونسي للمعارض والمؤتمر، سامي الشامخ خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واضاف ان المشاركون في المعرض سيقدمون تقنيات تهدف إلى تأمين المؤسسات مثل المطارات والموانئ ومقرات الوزارات والثكنات مؤكدا ان المعرض يمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق هدف وزارة الداخلية لتركيز 1600 كاميرا مراقبة اضافية ودخول اسواق افريقية جديدة مع عديد المشاريع الاخرى والخاصة بمزيد احكام سلامة وحماية المنشآت والمقرات والاملاك.
واشار الى ان التظاهرة، التي تنتظم بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، بمشاركة 200 عارض تونسي واجنبي (من تونس والمانيا وفرنسا بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا.. ) ستشهد زيارة 45 وفدا افريقيا من الجزائر وليبيا وموريتانيا والكوت ديفوار ومالي ومصر "بما يمكن من تعزيز الشراكة مع هذه البلدان من حيث السلامة الالكترونية". علما وان التظاهرتين ستستقطبان 20 ألف زائر تونسي واجنبي.
وتسعى الدورة الرابعة للصالون الدولي للاجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة، الى تصدير الحلول والمنتجات التكنولوجية إلى البلدان الأفريقية واستقطاب الشباب الافريقي للتدريب في تونس، وفق ما افاد به نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الالكترونية، نضال الجربي.
وتنشط في تونس حوالي 2500 شركة في قطاع السلامة الالكترونية، برقم معاملات قدر ب600 مليون دينار سنويا، تشغل أكثر من 20 ألف شخص، حسب الجربي.
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