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تدعيم مؤسسات الطفولة بولاية المنستير بنادي الأطفال المتنقل

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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وات - تدعمت مؤسسات الطفولة بولاية المنستير ب"نادي الأطفال المتنقل"، الذي سيدخل حيز الاستغلال في النصف الثاني من شهر مارس المقبل، وفق ما أفاد به "وات"، المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نبيل ميلاد.

وسيقع تجهيز هذا النادي المتنقل (حافلة)، بتجهيزات سمعية بصرية في إطار صفقة إطارية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لفائدة أربعة نوادي أطفال متنقلة بكلّ من ولايات المنستير وأريانة وبن عروس ومنوبة.


واعتبر ميلاد أن مؤسسة "نادي الأطفال المتنقل" ستلعب دورا كبيرا في مجالها على مستوى الولاية، إذ ستقرب خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي للأطفال من المناطق التي تفتقر إلى نوادي أطفال قارة ومن المناطق ذات الكثافة السكانية، على غرار معتمديات المكنين وجمال وبني حسان وزرمدين، مما سيسمح بتوفير حظوظ متكافئة بين الأطفال في مختلف مناطق الجهة، وضمان حق الطفل بها في المشاركة في الأنشطة التربوية والاجتماعية.
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