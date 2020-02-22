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بعد تلقيها بطاقة دعوة ... انس جابر تدخل مباشرة الجدول الرئيسي لبطولة قطر المفتوحة للتنس

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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وات - ستخوض لاعبة التنس التونسية انس جابر منافسات بطولة قطر المفتوحة التي تنطلق يوم الاحد منذ الجدول الرئيسي بعدما تلقت بطاقة دعوة من قبل اللجنة المنظمة.

وستلتقي انس جابر المصنفة 45 عالميا في الدور الاول مع لاعبة متاهلة من التصفيات التمهيدية.
وعبرت انس جابر عن أملها في عبور الدور الاول ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية لتمثيل التنس العربي النسائي كأفضل ما يكون.


كما تقدمت في تصريح اعلامي بالشكر الى اللجنة المنظمة للبطولة على منحها بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات البطولة القطرية وذلك بعد نجاحها الكبير في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة اولى بطولات الغراند سلام الشهر الماضي في انجاز يتحقق لأول مرة للاعبة تنس عربية.

وكانت أُنس جابر (25 عاما) بلغت هذا الاسبوع الدور الثاني لبطولة دبي المفتوحة بعدما ازاحت في الدور الاول الامريكية اليسون ريسك المصنفة 18 عالميا 2-1 قبل ان تخرج امام الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 1-2 في اعقاب مباراة مثيرة وحماسية.
يذكر ان اللجنة المنظمة منتحب ثلاث بطاقات دعوة اخرى لكل من الروسية فيرا زافوناريفا التي سبق لها الفوز ببطولة قطر عام 2011 والرومانية سورانا كريستيا والتركية تشاغلا بويوكاكاشاي.

  
  
  

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