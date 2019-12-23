كرة القدم/ كاس تونس : نتائج عملية سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني

Lundi 23 Decembre 2019



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- اسفرت عملية سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس تونس "الحبيب بورقيبة" لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020 التي جرت اليوم الاثنين عن النتائج التالية :الزيتونة الرياضية بشماخ / النادي الرياضي بجبنيانة الجمعية الرياضية بأريانة / الشبيبة الرياضية بتوزر نادي سبورتنغ المكنين / المستقبل الرياضي بالمرسى المستقبل الرياضي بالسبيخة / سكك الحديد الصفاقسي القوافل الرياضية بقفصة / الترجي الرياضي الجرجيسي نادي سبورتينغ بن عروس / الأمل الرياضي بالرقبة المستقبل الرياضي بوادي الليل / جندوبة الرياضية النادي الأولمبي بالكرم / قرمبالية الرياضية قرقنة الرياضية / الجمعية الرياضية بجربة الأسد الرياضي بقصيبة سوسة / المستقبل الرياضي بالرجيش النادي الأولمبي للنقل / الإتحاد الرياضي ببرج العامري النادي الأهلي الصفاقسي / الوداد الرياضي بالحامة النادي الرياضي القربي / النادي الأهلي الحجري الكوكب الرياضي بعقارب / النادي الرياضي الهلالي القلعة الرياضية / مكارم المهدية الأمل الرياضي بحمام سوسة / الإتحاد الرياضي ببوسالم المعالي الرياضية بسجنان / الشبيبة الرياضية بطبربة نادي كرة القدم بمنزل تميم / البعث الرياضي ببوحجلةوستقام المقابلات يومي السبت 04 و الأحد 05 جانفي 2020 .