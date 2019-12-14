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افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الزيتونة بصفاقس

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
وات - تحت شعار " الزيتونة والبحر ... سياحة، ثقافة، تسوق"، افتتحت، اليوم االسبت، الدورة الثالثة لمهرجان الزيتونة بصفاقس، بحضور مدير ديوان وزير الفلاحة وعدد من الإطارات الجهوية.

وأعطيت إشارة انطلاق هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية يوم 18 ديسمبر الجاري، بافتتاح سوق الزيتونة الذي سيتواصل طيلة أيام المهرجان بشارع الهادي شاكر وسط مدينة صفاقس، والمخصص لعرض زيت الزيتون ومستخرجات الزيتونة والعطور والاكلات الطبيعية المعدة بزيت الزيتون، وعقد لقاء حواري مفتوح مع سفراء زيت الزيتون من الفائزين بجوائز في مجال تصدير زيت الزيتون والنهوض به وذلك بالبهو السفلي للمسرح البلدي، فضلا عن اقامة معرض للفنون التشكيلة تحت شعار "لا شرقية ولا غربية " وذلك بالفضاء ذاته.
وقد أعدت الهيئة المديرة لمهرجان الزيتونة بصفاقس عديد الفقرات الأخرى لتأثيث الأيام المخصصة للمهرجان منها تنظيم "كرنفال الزيتونة" غدا الأحد بفضاء الكورنيش بالتعاون مع مهرجان دون الدولي، والذي سيتضمن فنونا شعبية، وعروض فروسية وتنشيط للشارع.

أما الأيام المتبقية من المهرجان أي 16 و17 و18 ديسمبر الجاري فسوف تخصّصها إدارة المهرجان لتنظيم مسالك سياحية وهي طريق الزيتونة يونقا - والمحرس والمسلك السياحي الفلاحي بقرقنة والمسلك السياحي المدينة العتيقة والمسلك السياحي للزيتون البيولوجي إضافة إلى المسلك السياحي "الملاحة".

وتزامنا مع الدورة الحالية لمهرجان الزيتونة، عملت جمعية مهرجان الزيتونة بصفاقس على بعث اول مسلك وطني للزيتون البيولوجي للترويج لتونس وفلاحتها، باعتبارها من أوائل الدول في هذا النوع من الإنتاج الفلاحي، ولتثمين زيت الزيتون البيولوجي من خلال توجيه المسلك السياحي طريق الزيتونة نحو ضيعات الإنتاج البيولوجي في كل من منزل شاكر والمحرس وقرقنة.

  
  
     
  

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