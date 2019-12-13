فعاليات ثقافية وتنشيطية متنوعة ياريانة ضمن تظاهرة ''تونس عاصمة للشباب العربي 2019 ''

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - احتضن المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس اليوم فعاليات ثقافية وتنشيطية متنوعة تحت شعار "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن" وذلك ضمن تظاهرة "تونس عاصمة للشباب العربي 2019" .
وقد انتظمت ضمن التظاهرة التي نظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة باريانة اليوم جملة من المعارض للتعريف بالابداعات الحرفية والفنية للشباب العربي من تونس والاردن والجزائر واليمن وفلسطين من ذلك معرض صور بعنوان "المراة العربية في عيون الشباب" ومعرض الصناعات التقليدية الجزائرية والتونسية الى جانب معرض الاكلات والحلويات الشعبية التونسية وعروض الازياء من فلسطين والاردن وليبيا فضلا عن مبادرة شبابية وهي عبارة عن عرض رقمي بعنوان "تراث .كوم" ومعرض للكتاب "تونس تقرا .. والوطن العربي يقرا.. ".
كما تم تقديم عروض مسرحية وموسيقية ووصلات غنائية ولوحات راقصة لنوادي الرقص بدور الشباب اريانة وسكرة والمنيهلة وعرض الدبكة الفلسطينية بحضور سفراء عدد من البلدان العربية لاسيما دولة فلسطين والمملكة الردنية الهاشمية واليمن .. وتعد تظاهرة "تونس عاصمة للشباب العربي 2019" التي انتظمت بالعديد من جهات البلاد ترجمة للمبادرة التي انبثقت عن الدورة الثانية والاربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال شهر افريل الفارط وتقوم على توطيد عرى الصداقة والتعاون بين شباب المنطقة العربية وتعزيز الانشطة الشبابية العربية من خلال تشريك الشباب العربي في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ودعم اسهامه في بلورة السياسات العامة بمجتمعاتهم.
وقد بادرت تونس بالمناسبة باعداد برنامج متكامل لعدد من التظاهرة انطلق تنفيذه منذ شهر جوان الفارط ليتواصل الى غاية شهر افريل من سنة 2019 ضمن رؤية استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار اهمية الدور الذي تلعبه فئة الشباب في تقريب وجهات النظر ودعم المبادرات العربية في مجال تمكين الشباب من فرص الابداع والاسهام بفاعلية في وضع السياسات العامة ببلدانهم.
وقد انتظمت ضمن التظاهرة التي نظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة باريانة اليوم جملة من المعارض للتعريف بالابداعات الحرفية والفنية للشباب العربي من تونس والاردن والجزائر واليمن وفلسطين من ذلك معرض صور بعنوان "المراة العربية في عيون الشباب" ومعرض الصناعات التقليدية الجزائرية والتونسية الى جانب معرض الاكلات والحلويات الشعبية التونسية وعروض الازياء من فلسطين والاردن وليبيا فضلا عن مبادرة شبابية وهي عبارة عن عرض رقمي بعنوان "تراث .كوم" ومعرض للكتاب "تونس تقرا .. والوطن العربي يقرا.. ".
كما تم تقديم عروض مسرحية وموسيقية ووصلات غنائية ولوحات راقصة لنوادي الرقص بدور الشباب اريانة وسكرة والمنيهلة وعرض الدبكة الفلسطينية بحضور سفراء عدد من البلدان العربية لاسيما دولة فلسطين والمملكة الردنية الهاشمية واليمن .. وتعد تظاهرة "تونس عاصمة للشباب العربي 2019" التي انتظمت بالعديد من جهات البلاد ترجمة للمبادرة التي انبثقت عن الدورة الثانية والاربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال شهر افريل الفارط وتقوم على توطيد عرى الصداقة والتعاون بين شباب المنطقة العربية وتعزيز الانشطة الشبابية العربية من خلال تشريك الشباب العربي في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ودعم اسهامه في بلورة السياسات العامة بمجتمعاتهم.
وقد بادرت تونس بالمناسبة باعداد برنامج متكامل لعدد من التظاهرة انطلق تنفيذه منذ شهر جوان الفارط ليتواصل الى غاية شهر افريل من سنة 2019 ضمن رؤية استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار اهمية الدور الذي تلعبه فئة الشباب في تقريب وجهات النظر ودعم المبادرات العربية في مجال تمكين الشباب من فرص الابداع والاسهام بفاعلية في وضع السياسات العامة ببلدانهم.
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Par:essoltan (France )
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