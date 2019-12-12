Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - inta Intaa  

عبد الستار بن موسى يقدم لرئيس الجمهورية تقرير نشاط مؤسسة الموفق الإداري لسنة 2018

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - مثّل تقرير نشاط مؤسسة الموفق الإداري لسنة 2018 واستراتيجية عملها للعام المقبل محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج للموفق الإداري عبد الستار بن موسى.

وصرّح عبد الستار بن موسى إثر اللقاء أنّ التقرير تضمّن معطيات إحصائية حول نشاط المؤسسة للعام الماضي مبيّنا أنّ عدد الملفات التي تمّ فتحها وصلت 1955 ملفا وبلغت نسبة فضّها 61.5 بالمائة. وأوضح أنّ الإدارة رفضت بقية المطالب وقدّمت مبرّرات رفضها وتم إقناع المواطنين بها وبالتالي ساهمت مؤسسة الموفق الإداري في التخفيف عن الإدارة وعن القضاء.


وأضاف عبد الستار بن موسى أنّ تقرير الموفق الإداري تضمّن توصيات تتعلّق بإصلاح الإجراءات الإدارية وتنقيح القوانين والنصوص الترتيبية المنظّمة لمصالح التوفيق الإداري والتي أصبحت لا تتماشى مع الواقع الحالي.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, مثّل اللقاء مناسبة لتقديم ما ورد في التقرير من مقترحات لدعم مؤسسة الموفق الإداري ماديا وبشريا، ونشر ثقافة التوفيق في الجهات، ولعرض إستراتيجية العمل للسنة المقبلة والتي تتضمّن بالخصوص تنظيم ندوة وطنية حول الحوكمة البيئية والعمرانية ستقام بمشاركة الوزارات المعنية بهدف تحميل كلّ جهة مسؤولياتها في الحفاظ على البيئة.

  
  
     
  

cadre-38825b959c4173faaf8dbe48d521d138-2019-12-12 16:53:08






0 de 0 commentaires pour l'article 194258



En continu

الخميس 12 ديسمبر 2019 | 15 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:22 05:49
14°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
14°-1117°-1218°-1419°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    18794,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1081,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576169010|194258 433|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires