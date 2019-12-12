الكرامة القابضة تطلق عملية الانتقاء الاولي للتفويت في مساهمات الدولة في شركتي ''فريقو كنفور'' و''فريقو كنفور للتصدير''

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- نشرت الكرامة القابضة، اعلانا للقيام بعملية انتقاء أولي للتفويت مساهمات الدولة في راس مال شركتي "فريقو كنفور" و"فريقو كنفور للتصدير" ، تنتهي أجال المشاركة فيه على الساعة الخامسة من مساء يوم27 ديمسبر 2019 .وبينت الكرامة القابضة ، في بلاغ حول عملية التفويت نشرته على موقعها الالكتروني ، ان هذا الاعلان يخص المساهمات المباشرة وغير المباشرة للدولة البالغة 75 بالمائة في شركة "فريقو كنفور" و 100 باالمائة من راس مال "فريقو كنفور للتصدير" .وتعمل "فريقو كنفور" و"فريقو كنفور للتصدير" في مجال خزن وتبريد الخضر والغلال وتصديرهما وقد تكونت فريقو كنفور سنة 2001 براس مال في حدود 1،2 مليون دينار بمنطقة العامرة (ولاية صفاقس) وتمتلك 32 غرفة تبريد (3500 طن).وتكونت "فريقو كنفور للتصدير" سنة 2007 براس مال في حدود 6،2 مليون دينار بمنقطة العامرة (ولاية صفاقس) وتعمل في مجال معالجة وتعليب الغلال وخاصة التمور وتمتلك خطا لفرز وتعليب هذا المنتج .ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة، في عملية الانتقاء الاولي، ايداع مطالب الترشح بداية من يوم 11 ديمسبر 2019 علما وان الشركات التي سيتم ترشحيها اوليا، ستخوض مرحلة العرض المالي وستتاح امامها فرصة الاطلاع على البيانات وزيارة المقرات.