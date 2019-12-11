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القصرين: إلقاء القبض على 7 أشخاص بصدد بيع 3 قطع أثرية بأحد مقاهي الجهة

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - تمكنت ، اليوم الإربعاء ، مصلحة الطريق العمومي وفرقة الشرطة العدلية والفريق الخاص التابع لإقليم الأمن الوطني بالقصرين ، من إلقاء القبض على 7 أشخاص أصيلي مدينة القصرين ومعتمديتي سبيطلة و سبيبة بصدد بيع 3 قطع أثرية متمثلة في عرائس في أحد مقاهي الجهة وفق مصدر أمني بالجهة.

و ذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات ) أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية للقطع المحجوزة الا بعد اجراء التحاليل اللازمة من قبل المصالح المعنية في المعهد الوطني للتراث مضيفا أن التحريات لا تزال جارية مع الموقوفين لاحالتهم على أنظار العدالة.


  
  
     
  

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