الغنوشي يستقبل المدير التنفيذي للحركة العالمية من أجل الديمقراطية

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بقصر باردو السيد ريوتا جونان المدير التنفيذي للحركة العالمية من أجل الديمقراطية.واطّلع رئيس المجلس على نشاط الحركة التي تضم العديد من المنظمات الناشطة في مجال نشر وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم وبعضها منتصب في تونس وساهم ولا يزال في مرافقة تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية.وتلقّى رئيس المجلس دعوة من السيد ريوتا جونان لإلقاء كلمة الافتتاح في المؤتمر الدولي العاشر للحركة العالمية من أجل الديمقراطية المزمع عقده لأول مرة في تونس خلال شهر نوفمبر 2020.وأكد رئيس المجلس تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحركة والمنظمات التابعة لها في نشر ثقافة الديمقراطية في العالم بما في ذلك العالم العربي الذي أثبت نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية إمكانية قيام ديمقراطية عربية مما يزيد في توسيع الديمقراطية في العالم.