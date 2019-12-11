وزير الداخليّة.. ''عدد المشمولين بالإقامة الجبرية في حدود 300 شخص''

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - قال وزيرالداخليّة هشام الفوراتي إنّ عدد المشمولين بالإقامة الجبرية بتونس يصل الى حدود 300 شخص موضّحا أنّ الإقامة الجبريّة لا تعني الإقامة المضيقة تماما لوجود بعض الاستثناءات لدواع مهنية.
واكّد الفوراتي خلال تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة اليوم الاربعاء أنّه لا يوجد أرقام حول المقاتلين العائدين من بؤر التوتّر مضيفا "أنّ كل من يعود تتمّ مقاضاته ".
من جهة أخرى أشار الفوراتي إلى أنّ التنسيق موجود ومكثف مع كل البلدان العربية في هذا المجال وأنّ اجتماع اليوم واجتماع وزراء الداخلية العرب شهر مارس الماضي دليل على حرص كل الحكومات على التنسيق فيما بينها ومزيد دراسة الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
كما أوضح أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا لها تنسيق محكم ودقيق يكاد يكون يوميا للحد من تنقلات العناصر الاجرامية بالنظر للمسافات الشاسعة الحدودية مع الجزائر وليبيا ولاعتبارتواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين .
يذكر انّ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قد أشار إلى أنّ عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تشكّل تحديا خطيرا للبلدان العربية.
واكّد الفوراتي خلال تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة اليوم الاربعاء أنّه لا يوجد أرقام حول المقاتلين العائدين من بؤر التوتّر مضيفا "أنّ كل من يعود تتمّ مقاضاته ".
من جهة أخرى أشار الفوراتي إلى أنّ التنسيق موجود ومكثف مع كل البلدان العربية في هذا المجال وأنّ اجتماع اليوم واجتماع وزراء الداخلية العرب شهر مارس الماضي دليل على حرص كل الحكومات على التنسيق فيما بينها ومزيد دراسة الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
كما أوضح أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا لها تنسيق محكم ودقيق يكاد يكون يوميا للحد من تنقلات العناصر الاجرامية بالنظر للمسافات الشاسعة الحدودية مع الجزائر وليبيا ولاعتبارتواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين .
يذكر انّ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قد أشار إلى أنّ عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تشكّل تحديا خطيرا للبلدان العربية.
En continu
- 02:18 حول صندوق الزكاة
- Hier 20:54 لقد وقعوا في الفخ!!!!!
- Hier 19:45 إعلان الرياض.. تمسك بالوحدة الخليجية (وثيقة)
- Hier 19:37 المهدي الشيوعي المنتظر..
- Hier 16:23 كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الاخيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:49
|
16°
|16°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-12
|16°-11
|17°-11
|18°-14
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 593) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 283) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 914) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 537) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 533) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 551) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 515) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 957) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 201) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 936) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 113) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 939) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 040) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 181) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 457) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 385) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 958) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 822) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 607) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 336) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
Par:Zeitounien (Tunisia )
Sur: برهان بسيس: سقوط مقترح صندوق الزكاة سيقلب الموازين في البرلمان وسيهدّد عرش الغنوشي