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مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية يحملون الشارة الحمراء لثلاثة أيام، بدءا من الاثنين 16 ديسمبر 2019

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - يحمل مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية، الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيّام بداية من الاثنين 16 ديسمبر 2019، احتجاجا على عدم سحب اتفاق الزّيادة الخصوصية، الممضى في 5 سبتمبر 2019، عليهم، وفق بلاغ للعمادة، الاربعاء.

ويأتي حمل الشّارة الحمراء تنفيذا لقرارات المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين، المنعقد يومي 19 و 20 اكتوبر 2019 ، وفق المصدر ذاته.


وتم يوم 5 سبتمبر 2019 توقيع اتفاق الزيادات في المنح الخصوصية لفائدة الأطباء والجامعيين والمهندسين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، إذ ستترواح الزيادة بين 450 و750 دينار لفائدة المهندسين على أن تطبق على سنتي 2020 و2021 وفق ما ذكرته عمادة المهندسين في بلاغ لها في سبتمبر 2019.

واستنكرت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغها (سبتمبر 2019)، عدم إدراج مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية في اتفاق الزيادات الخصوصية لفائدة المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية.

كما أكدت أنّ مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة "لا يزال يراوح مكانه في رئاسة الحكومة رغم استكمال النقاشات والاستشارات المستوجبة بشأنه وطالب، إبّانها بالإسراع في المصادقة عليه وإحالته إلى مجلس نواب الشعب".
وذكّرت العمادة أنّ الإعلان عن توقيع اتفاق الزيادات الخصوصية لفائدة المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية جاء بعد خوض العمادة احتجاجات عديدة منها وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب في 14 نوفمبر 2017 وتنفيذ إضراب أمام قصر الحكومة بالقصبة يومي 24 و25 جانفي 2018.

  
  
     
  

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