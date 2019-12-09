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العقارات في تونس: الاسعار تواصل نسقها التصاعدي

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - ارتفعت أسعار العقارات مجددا خلال 2019 مقارنة ب2018.

وزاد مؤشر أسعار العقارات بشكل عام بنسبة 8،3 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء.


وأظهر المعهد ضمن نشريته المتعلقة "بمؤشر أسعار العقارات للثلاثي الثالث من سنة 2019" زيادة بنسبة 18،2 المائة في أسعار الشقق مقارنة ب2018.

وعرفت أسعار الشقق خلال السنوات الخمس المنقضية ( 2014 / 2018) زيادة بمعدل 9 بالمائة.

وسجلت أسعار المنازل بدورها تطورا بنسبة 17،9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2019 مقارنة بالفترة ذاته من 2018.
وزادت هذه الاسعار بمعدل 8،6 بالمائة خلال الفترة 2014 / 2018.

وشمل النسق التصاعدي، أيضا، أسعار الأراضي المخصصة للبناء بنسبة 1،8 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة ب2018.
وارتفعت هذه الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 7،3 بالمائة.

وأدى ارتفاع اسعار العقارات الى تراجع حجم المبادلات العقارية بنسبة 8،4 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من 2019 مقارنة بالثلاثية نفسها من 2018.

ويقدر هذا التراجع بنسبة 17،7 بالمائة في ما يتعلق بالمنازل وبنسبة 9 بالمائة فيما يتعلق بالاراضي المخصصة للبناء وبنسبة 1،8 بالمائة بالنسبة للشقق.

  
  
     
  

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