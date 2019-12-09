سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لأهالي ''المكارم'' من سيدي بوزيد الشرقية لمطالبة القضاء بإنصافهم في قضية تحيّل على أراضيهم

Lundi 09 Decembre 2019
وات - نفّذ اليوم الاثنين عدد من أهالي عمادتي "المكارم" و"المكارم الشرقية" من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد لمطالبة السلط القضائية بإنصافهم في قضية تحيّل استهدف أراضيهم.
وذكر نور الدين بن لزهر احد المحتجين في تصريح لصحفي (وات) أن أهالي العمادتين الذين يتجاوز عددهم 12 الف نسمة فوجئوا في المدة الاخيرة باحد الاشخاص من خارج الجهة بصدد قيس مساحات المنطقة صحبة وفد من ديوان قيس الاراضي وعند الاستفسار تبيّن أنه اشترى عن طريق شخص آخر حوالي الف هكتار من أراضيهم ذات الصبغة الاشتراكية والتي يستغلّونها منذ عشرات السنين.
وأضاف أنهم رفعوا شكوى الى وكيل الجمهورية طالبين الفصل السريع في هذا الإشكال وتتبّع المتورّطين في هذا التحيّل، حسب قوله.
ومن جهته طالب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الأهالي بشهادة نشر للأراضي محلّ الشكوى تسلّمها لهم إدارة الملكية العقارية.
وذكر نور الدين بن لزهر احد المحتجين في تصريح لصحفي (وات) أن أهالي العمادتين الذين يتجاوز عددهم 12 الف نسمة فوجئوا في المدة الاخيرة باحد الاشخاص من خارج الجهة بصدد قيس مساحات المنطقة صحبة وفد من ديوان قيس الاراضي وعند الاستفسار تبيّن أنه اشترى عن طريق شخص آخر حوالي الف هكتار من أراضيهم ذات الصبغة الاشتراكية والتي يستغلّونها منذ عشرات السنين.
وأضاف أنهم رفعوا شكوى الى وكيل الجمهورية طالبين الفصل السريع في هذا الإشكال وتتبّع المتورّطين في هذا التحيّل، حسب قوله.
ومن جهته طالب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الأهالي بشهادة نشر للأراضي محلّ الشكوى تسلّمها لهم إدارة الملكية العقارية.
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Par:BABANETTOO (France )
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