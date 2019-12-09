Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Al Tayer Al Mosafer  

سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لأهالي ''المكارم'' من سيدي بوزيد الشرقية لمطالبة القضاء بإنصافهم في قضية تحيّل على أراضيهم

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - نفّذ اليوم الاثنين عدد من أهالي عمادتي "المكارم" و"المكارم الشرقية" من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد لمطالبة السلط القضائية بإنصافهم في قضية تحيّل استهدف أراضيهم.

وذكر نور الدين بن لزهر احد المحتجين في تصريح لصحفي (وات) أن أهالي العمادتين الذين يتجاوز عددهم 12 الف نسمة فوجئوا في المدة الاخيرة باحد الاشخاص من خارج الجهة بصدد قيس مساحات المنطقة صحبة وفد من ديوان قيس الاراضي وعند الاستفسار تبيّن أنه اشترى عن طريق شخص آخر حوالي الف هكتار من أراضيهم ذات الصبغة الاشتراكية والتي يستغلّونها منذ عشرات السنين.


وأضاف أنهم رفعوا شكوى الى وكيل الجمهورية طالبين الفصل السريع في هذا الإشكال وتتبّع المتورّطين في هذا التحيّل، حسب قوله.
ومن جهته طالب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الأهالي بشهادة نشر للأراضي محلّ الشكوى تسلّمها لهم إدارة الملكية العقارية.

  
  
     
  

cadre-26606b6af431120007c9d3131d31b8d8-2019-12-09 13:27:19






0 de 0 commentaires pour l'article 194053



En continu

الاثنين 09 ديسمبر 2019 | 12 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
17°
 17° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1214°-1216°-1216°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575900390|194053 535|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires