وزارة التعليم العالي بصدد انجاز مبيتات ومطاعم جامعية ومراكز ثقافية موزعة على 11 ولاية ستدخل حيز الاستغلال خلال السنة القادمة

Lundi 09 Decembre 2019
وات - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها بصدد تنفيذ 19 مشروعا لانجاز مبيتات، وملاعب رياضية، ومراكز ثقافية، ومطاعم، وإدارات موزعة على 11 ولاية بتكلفة جملية تقارب 37 مليون دينار، ومن المتوقع ان تدخل في طور الإستغلال بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020.
واضافت الوزارة في بلاغ لها، ان 32 مشروعا اخر موزعة على 14 ولاية بتكلفة جملية تقارب 68 مليون دينار هي حاليا في طور الدراسات ومن المتوقع ان تدخل طور الإستغلال بين سبتمبر 2020 وجانفي 2022.
وقد كان مدى التقدم في انجاز هذه المشاريع محور جلسة عمل، عقدت الاسبوع الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، وبحضور المديرة العامة للبنايات والتجهيز سامية الطرابلسي.
وقد تناولت الجلسة الإشكاليات التي تعرقل إنجاز بعض المشاريع في آجالها وسبل تجاوزها.
واشارت الوزارة الى 28 مشروعا قد تم انجازها في مجال البنية التحتية، (مبيتات، ملاعب رياضية، مراكز ثقافية، مطاعم، إدارات) ودخلت في طور الإستغلال في فترة 2016-2019.
وتتوزع المشاريع التي تقدر كلفتها 48 مليون دينار على 13 ولاية.
واضافت الوزارة في بلاغ لها، ان 32 مشروعا اخر موزعة على 14 ولاية بتكلفة جملية تقارب 68 مليون دينار هي حاليا في طور الدراسات ومن المتوقع ان تدخل طور الإستغلال بين سبتمبر 2020 وجانفي 2022.
وقد كان مدى التقدم في انجاز هذه المشاريع محور جلسة عمل، عقدت الاسبوع الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، وبحضور المديرة العامة للبنايات والتجهيز سامية الطرابلسي.
وقد تناولت الجلسة الإشكاليات التي تعرقل إنجاز بعض المشاريع في آجالها وسبل تجاوزها.
واشارت الوزارة الى 28 مشروعا قد تم انجازها في مجال البنية التحتية، (مبيتات، ملاعب رياضية، مراكز ثقافية، مطاعم، إدارات) ودخلت في طور الإستغلال في فترة 2016-2019.
وتتوزع المشاريع التي تقدر كلفتها 48 مليون دينار على 13 ولاية.
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Par:Matouchi (Tunisia )
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