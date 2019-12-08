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الرابطة 1/ الجولة 11/ الدفعة 2/ - النتائج الجزئية

Dimanche 08 Decembre 2019

Dimanche 08 Decembre 2019
وات - في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد :

الاحد 8 ديسمبر 2019


في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان 4 / بسام التريكي د14/ هيثم ضانة ضد مرماه/ محمد علي بن حمودة د73/ شكيب الدرويش د79 ضد مرماه هلال الشابة 2 / شكيب الدرويش د45 / سارج ساكو د48

في ملعب تطاوين (دون حضور الجمهور) اتحاد تطاوين 1 / كريم مقني د8 شبيبة القيروان صفر

في ملعب صفاقس (س18) النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (اسامة رزق الله) السبت 7 ديسمبر 2019

في جرزونة النادي البنزرتي 1 وسام بوسنينة (87) نجم المتلوي 1 برهان الحكيمي (13)

في بن قردان اتحاد بن قردان 0 النادي الافريقي 0 الاربعاء 11 ديسمبر 2019 في ملعب حمام سوسة (س14) النجم الساحلي - نادي حمام الانف (خالد قويدر)

ملاحظة / سيتم تعيين مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري لاحقا.

  
  
     
  

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