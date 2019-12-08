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شريط ''طلامس'' لعلاء الدين سليم يظفر بجائزة أفضل إخراج في اختتام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

Dimanche 08 Decembre 2019

Dimanche 08 Decembre 2019
وات - فاز الفيلم التونسي "طلامس" للمخرج علاء الدين سليم بجائزة أفضل إخراج في اختتام الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش (29 نوفمبر - 7 ديسمبر 2019).
وأدّى دور البطولة في هذا الفيلم عبد الله منياوي وسهير بن عمارة وخالد بن عيسى.

يدوم الفيلم 120 دقيقة وتدور أحداثه حول فرار رجل من الخدمة العسكرية ولجوئه إلى غابة كثيفة للاحتماء بها من ملاحقة قوات الجيش التي تتعقّب بدورها عناصر إرهابية متحصّنة بالغابة.


تنمو لحية الرجل بكثافة وينعزل عن الناس إلى أن تصل إليه عناصر الجيش، فيهرب منها ويبقى عاريا تماما في الغابة حيث يقضي بقية حياته فيها كرجل بدائي.

وكان هذا الشريط قد شارك في قسم "نصف شهر المخرجين" ضمن الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي ( 14 - 25 ماي 2019 ).
أما بقية جوائز المهرجان، فقد آلت النجمة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان، للفيلم الكولومبي "وادي الأرواح" للمخرج "نيكولاس رينكون جيل".
وفاز بجائزة أفضل أداء رجالي "توبي والس" عن دوره في فيلم "بيبي تيث".
أما جائزة أفضل أداء نسائي، فمنحت مناصفة للممثلتين "نيكولا برلي" و"روكسان سكريمشو" عن فيلم "لين ولوسي".
ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها مناصفة بين الفيلم السعودي "الزيارة الأخيرة" والفيلم الصيني "لوحة موزاييك".

  
  
     
  

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