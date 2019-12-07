العاب اولمبية 2020 - كرة طائرة شاطئية - دورة ترشيحية اولى - تاهل تونس و المغرب الى الدورة الترشيحية النهائية

Samedi 07 Decembre 2019



وات

- احتضن شاطئ حمام الغزاز اليوم الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى للألعاب الأولمبية للكرة الطائرة الشاطئية أكابر طوكيو 2020 بمشاركة كل من تونس والمغرب .وتاهل المنتخبان التونسي والمغربي للدورة الاخيرة المرشحة للاولمبياد طوكيو 2020واسفرت المقابلتين عن النتائج التالية -المبارة الاولى: تونس (ا) تفوز على المغرب (ب) 0/2-(15/21-15/21)-المباراة الثانية: المغرب (ا) تفوز على تونس(ب)0/2-19/21-21/23)-مباراة فاصلة من اجل المرتبة الاولى( شوط ذهبي بعد التعادل ) فوز تونس (ا) على المغرب(ا) بالشوط الذهبي 12/15 ويتمكن من تحقيق المرتبة الاولى للدورة .