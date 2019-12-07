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العاب اولمبية 2020 - كرة طائرة شاطئية - دورة ترشيحية اولى - تاهل تونس و المغرب الى الدورة الترشيحية النهائية

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
وات - احتضن شاطئ حمام الغزاز اليوم الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى للألعاب الأولمبية للكرة الطائرة الشاطئية أكابر طوكيو 2020 بمشاركة كل من تونس والمغرب .
وتاهل المنتخبان التونسي والمغربي للدورة الاخيرة المرشحة للاولمبياد طوكيو 2020



واسفرت المقابلتين عن النتائج التالية -

المبارة الاولى: تونس (ا) تفوز على المغرب (ب) 0/2-(15/21-15/21)

-المباراة الثانية: المغرب (ا) تفوز على تونس(ب)0/2-19/21-21/23)


-مباراة فاصلة من اجل المرتبة الاولى( شوط ذهبي بعد التعادل ) فوز تونس (ا) على المغرب(ا) بالشوط الذهبي 12/15 ويتمكن من تحقيق المرتبة الاولى للدورة .

  
  
     
  

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