العاب اولمبية 2020 - كرة طائرة شاطئية - دورة ترشيحية اولى - تاهل تونس و المغرب الى الدورة الترشيحية النهائية

Samedi 07 Decembre 2019
وات - احتضن شاطئ حمام الغزاز اليوم الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى للألعاب الأولمبية للكرة الطائرة الشاطئية أكابر طوكيو 2020 بمشاركة كل من تونس والمغرب .
وتاهل المنتخبان التونسي والمغربي للدورة الاخيرة المرشحة للاولمبياد طوكيو 2020
واسفرت المقابلتين عن النتائج التالية -
المبارة الاولى: تونس (ا) تفوز على المغرب (ب) 0/2-(15/21-15/21)
-المباراة الثانية: المغرب (ا) تفوز على تونس(ب)0/2-19/21-21/23)
-مباراة فاصلة من اجل المرتبة الاولى( شوط ذهبي بعد التعادل ) فوز تونس (ا) على المغرب(ا) بالشوط الذهبي 12/15 ويتمكن من تحقيق المرتبة الاولى للدورة .
وتاهل المنتخبان التونسي والمغربي للدورة الاخيرة المرشحة للاولمبياد طوكيو 2020
واسفرت المقابلتين عن النتائج التالية -
المبارة الاولى: تونس (ا) تفوز على المغرب (ب) 0/2-(15/21-15/21)
-المباراة الثانية: المغرب (ا) تفوز على تونس(ب)0/2-19/21-21/23)
-مباراة فاصلة من اجل المرتبة الاولى( شوط ذهبي بعد التعادل ) فوز تونس (ا) على المغرب(ا) بالشوط الذهبي 12/15 ويتمكن من تحقيق المرتبة الاولى للدورة .
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Par:lechef (Tunisia )
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