النجم الساحلي يفوز على بلاتينوم بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة المجموعة الثانية

Samedi 07 Decembre 2019



وات

- فاز النجم الساحلي على مضيفه نادي بلاتينوم الزمبابوي بثلاثية نظيفة اليوم السبت في اختتام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.وسجل كريم العريبي (23 و46) وحازم حاج حسن (90) اهداف فريق جوهرة الساحل.وبفضل هذا الفوز الثاني على التوالي انفرد النجم الساحل بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متقدما على كل من الاهلي المصري والهلال السوداني (3 نقاط لكل منهما) فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند 0 من النقاط.وكان الاهلي المصري فاز امس على الهلال السوداني 2-1 في افتتاح الجولة.ويستضيف النجم الساحلي في الجولة القادمة المقررة يوم 27 ديسمبر الهلال السوداني في حين يتبارى الاهلي المصري مع بلاتينوم.ويذكر ان النجم الساحلي كان تفوق في الجولة الاولى على الاهلي المصري 1-0 فيما تغلب الهلال السوادني على بلاتينوم 2-1.