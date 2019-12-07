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تطاوين: 80 مليون دينار قيمة المداخيل الديوانية بولايتي مدنين وتطاوين خلال الـ10 أشهر الاولى من العام الجاري

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
وات - تجاوزت قيمة الاداءات والخطايا الديوانيّة خلال الـ10 أشهر الاولى من العام الجاري، 80 مليون دينار، وهي المداخيل التي تم تسجيلها طيلة العام الماضي، وفق ما ذكره المدير الجهوي للديوانة بولايتي مدنين وتطاوين، العميد نبيل بوجلبان، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأكّد ذات المصدر، على هامش احتضان ولاية تطاوين مساء أمس الجمعة، ولاول مرة، الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الديوانة، على يقظة رجال الديوانة على طول 660 كلم على الشريط الحدودي التونسي الفاصل بين البلدين المجاورين ليبيا والجزائر.


وأشار في سياق متصل، إلى أن الادارة العامة للديوانة حريصة على رقمنة مختلف الخدمات الديوانية وتيسرها أمام المواطنين، لا سيّما بكل من تطاوين ومدنين، لتوفرهما على كلّ أصناف البوابات الحدودية الجوية والبحرية والبرية، بإشراف 6 مكاتب للديوانة، 4 منها في ولاية مدنين ومكتبين بولاية تطاوين (تطاوين وذهيبة).
وأعلن العميد نبيل بوجلبان، انه سيقع فتح مركز طبي خاص بالديوانة قريبا في مدينة مدنين، وذلك في اطار الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا السلك.

يذكر أنه تم في ختام الموكب الذي أشرف عليه والي الجهة، عادل الورغي، والذي انتظم تحت شعار "الديوانة درع للاقتصاد الوطني ودعم للامن الشامل"، تقليد أكثر من 100 ضابط وعون ديوانة بشارات الترقية وإسناد عدد منهم أوسمة الشرف، علاوة على التنويه بجهود فرقة الحدود والتفتيشات الديوانية بالصمار في إطار تصديها للتهريب بتحقيقها لأكثر من 10 ملايين دينار مداخيل لخزينة الدولة.

  
  
     
  

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