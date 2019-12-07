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انطلاق تجربة نموذجية بالمدرسة الابتدائية دار فضال 3 بولاية أريانة لحصاد مياه الأمطار

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
وات - انطلقت ، أمس الجمعة، تجربة نموذجية بالمدرسة الابتدائية دار فضال 3 بولاية أريانة لحصاد مياه الأمطار عبر تركيز خزانات لجمعها واستغلالها لوحدات الصرف الصحي ونوادي البيئة.

وتندرج هذه التجربة النموذجية، التي أشرف وزير التربية حاتم بن سالم وكاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي مرفوقين بالإطارات الجهوية بحضور والي الجهة سمير عبد الجواد، على انطلاقها، في إطار برنامج استغلال مياه الأمطار المتأتية من الأسطح ضمانا للإقتصاد في المياه.


يذكر أن وزير التربية حاتم بن سالم، كان قد صرح سابقا لـ "وات"، ان أكثر من 4 آلاف مدرسة تعاني اشكاليات في البنية التحتية وتتطلب استثمارات هامة لتهيئتها وتجديدها.

وأكد أن وزارته تعد برنامجا للقيام بدراسات من أجل اعادة تأهيل وتجديد المدراس التي تعاني تراجعا في البنية التحتية، مبينا، أن تطوير مشاريع المؤسسات التربوية سيؤدي إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ المدرسي الناجم عن زيادة عدد التلاميذ خلال السنوات الأخيرة.



  
  
     
  

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