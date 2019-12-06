سيدي بوزيد: المكتب الجهوي للديوانة يضاعف من مداخيله بأكثر من مائة بالمائة

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- تمكّن المكتب الجهوي للديوانة بسيدي بوزيد من مضاعفة مداخيله بأكثر من 100 بالمائة، وذلك خلال الـ10 اشهر الاولى من السنة الحالية، حسب ما أكدته المديرة الجهوية للديوانة، نعيمة نصيري، في تصريح لـ"وات"، على هامش موكب انتظم، اليوم الجمعة، بمقر ولاية سيدي بوزيد بمناسبة احياء الذكرى الـ63 لتونسة الديوانة.وأوضحت نصيري أن مقابيض الديوانة بمكتب سيدي بوزيد بلغت 11 فاصل 9 مليون دينار مقابل 5 فاصل 9 ملايين دينار خلال السنة الماضية، في حين وصلت المداخيل المتأتية من الخطايا والعقوبات الصادرة عن المادة الجبائية 5 فاصل 9 ملايين دينار، اي بنسبة نمو تقدر ب 374 فاصل 7 بالمائة مقارنة بسنة 2018.يشار إلى أنه تم خلال الحفل الاعلان عن ترقية 28 عونا وتوسيم 3 اآرين.