تسجيل ثلاث معالم تونسية جديدة على القائمة النهائية للتراث في الايسيسكو

Vendredi 06 Decembre 2019
وات - سجّلت لجنة التراث في العالم الإسلامي رسميا مدينة صفاقس التاريخية والمعبد اليهودي بمدينة سوسة وجامع علولة في منطقة بني خداش من ولاية مدنين، على القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي.
وأدرجت هذه اللجنة التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) أيضا في اللائحة التمهيدية للايسيسكو جميع المواقع والمعالم المدرجة على القائمة التمهيدية لليونسكو، علما وأن المعهد الوطني للتراث يستعد لتقديم المزيد من العناصر لتسجيلها في قائمة التراث الإسلامي، مما سيمكن من الحصول على دعم الاسيسكو للملفات التي تعتزم تونس تسجيلها في القائمة النهائية للتراث العالمي باليونسكو، وفق البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية، مساء اليوم الجمعة.
وشهدت أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي، والذي عقد بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فى الرباط يوميْ 2 و3 ديسمبر الحالي، نقاشات عميقة حول التراث الحضاري ببلدان العالم الإسلامي، وكيفية صيانته والمحافظة عليه، وترميم ما تعرض منه لأضرار.
واتخذت اللجنة قرارات مهمة خلال يومي الاجتماع، في مقدمتها تسجيل 120 موقعا تاريخيا على لائحة التراث الحضاري فى العالم الإسلامي، بينها ثلاثة على لائحة الآثار المهددة بالخطر.
وأدرجت هذه اللجنة التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) أيضا في اللائحة التمهيدية للايسيسكو جميع المواقع والمعالم المدرجة على القائمة التمهيدية لليونسكو، علما وأن المعهد الوطني للتراث يستعد لتقديم المزيد من العناصر لتسجيلها في قائمة التراث الإسلامي، مما سيمكن من الحصول على دعم الاسيسكو للملفات التي تعتزم تونس تسجيلها في القائمة النهائية للتراث العالمي باليونسكو، وفق البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية، مساء اليوم الجمعة.
وشهدت أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي، والذي عقد بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فى الرباط يوميْ 2 و3 ديسمبر الحالي، نقاشات عميقة حول التراث الحضاري ببلدان العالم الإسلامي، وكيفية صيانته والمحافظة عليه، وترميم ما تعرض منه لأضرار.
واتخذت اللجنة قرارات مهمة خلال يومي الاجتماع، في مقدمتها تسجيل 120 موقعا تاريخيا على لائحة التراث الحضاري فى العالم الإسلامي، بينها ثلاثة على لائحة الآثار المهددة بالخطر.
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Par:MedTunisie ( )
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