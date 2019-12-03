حادثة عمدون: ثلاثة جرحى يغادرون المستشفيات

Mardi 03 Decembre 2019
وات - أفاد المكلف بالاعلام بوزارة الصحة شكري النفطي في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء أن ثلاثة جرحى من حادث انزلاق الحافلة السياحية، الأحد، في منطقة عين السنوسي الواقعة على الطريق بين عمدون ( ولاية باجة) وعين دراهم (ولاية جندوبة) قد غادروا مستشفى شارل نيكول ومستشفى باجة.
وأكد المكلف بالاعلام بوزارة الصحة، شكري النفطي ان باقي الجرحى والبالغ عددهم 16 جريحا يخضعون الى المراقبة الصحية والاحاطة النفسية بالمؤسسات الاستشفائية بكل من باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى وعبد الرحمان مامي باريانة 8 حالات منهم تعد حرجة حسب تقديره.
وبين انه، تم منذ اليوم الاول للحادث تركيز خلية مركزية للاحاطة النفسية بالمصابين بمستشفى شارل نيكول.
يذكر أن الفاجعة لأليمة التي جدت ظهر الاحد على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس تقل مسافرين، خلفت 27 حالة وفاة وإصابة 19 بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكد المكلف بالاعلام بوزارة الصحة، شكري النفطي ان باقي الجرحى والبالغ عددهم 16 جريحا يخضعون الى المراقبة الصحية والاحاطة النفسية بالمؤسسات الاستشفائية بكل من باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى وعبد الرحمان مامي باريانة 8 حالات منهم تعد حرجة حسب تقديره.
وبين انه، تم منذ اليوم الاول للحادث تركيز خلية مركزية للاحاطة النفسية بالمصابين بمستشفى شارل نيكول.
يذكر أن الفاجعة لأليمة التي جدت ظهر الاحد على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس تقل مسافرين، خلفت 27 حالة وفاة وإصابة 19 بجروح متفاوتة الخطورة.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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