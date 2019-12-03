اختتام الدورة الأولى لأيام قرطاج للهندسة المعمارية

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - بحضور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وسليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكثر من 700 شخص من مهندسين وطلبة، أسدل الستار مساء أمس الاثنين 2 ديسمبر 2019 بمسرح الجهات على الدورة الأولى لأيام قرطاج للهندسة المعمارية التي التأمت من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2019 بمدينة الثقافة.
وتم خلال السهرة الختامية الإعلان على نتائج مناظرات الدورة التأسيسية والتي أشرفت عليها لجنة تحكيم متكونة من السادة المولدي الشعباني، غادة جلالي، منير ذويب، محمد داود رجاء بن عيسى وقدّم جوائزها كل من وزير الشؤون الثقافية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وهي على التوالي:
جائزة أفضل عمل أوّل (للمهندسين الشبّان ذوي خبرة أقل من 10 سنوات) قيمتها 30.000د:
فاز بها مشروع "دار قندوز"، المرسى الغربية: السيد يوسف شورابي
جائزة أفضل مشروع للتراث المتجدد (قيمتها 20.000) :
فاز بها مشروع "دار الثقافة مرناق" السيد كريم شعبان
جائزة أفضل مشروع للبناءات المدنية (قيمتها 20.000) :
فاز بها مشروع "ISSAT" القيروان: السيد جلال الصقلي
جائزة أفضل بناء خدماتي (قيمتها 20.000) :
فاز بها مشروع "Huilerie" زغوان: السيد عادل حيدر
جائزة أفضل مشروع سكن فردي (قيمتها 10.000) :
فاز بها مشروع "Palmaison" توزر: السيدة سليمة الفراتي
كما خص الجمهور المهندس رياض البحري المشرف على بناء صرح "مدينة الثقافة" بتحية خاصة ، لتختتم الدورة الأولى لأيام قرطاج للهندسة المعمارية لسنة 2019 بالإعلان على الدورة الثانية التي ربّما تكون في نفس الموعد ونفس المكان - مدينة الثقافة - سنة 2020.
وتم خلال السهرة الختامية الإعلان على نتائج مناظرات الدورة التأسيسية والتي أشرفت عليها لجنة تحكيم متكونة من السادة المولدي الشعباني، غادة جلالي، منير ذويب، محمد داود رجاء بن عيسى وقدّم جوائزها كل من وزير الشؤون الثقافية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وهي على التوالي:
جائزة أفضل عمل أوّل (للمهندسين الشبّان ذوي خبرة أقل من 10 سنوات) قيمتها 30.000د:
فاز بها مشروع "دار قندوز"، المرسى الغربية: السيد يوسف شورابي
جائزة أفضل مشروع للتراث المتجدد (قيمتها 20.000) :
فاز بها مشروع "دار الثقافة مرناق" السيد كريم شعبان
جائزة أفضل مشروع للبناءات المدنية (قيمتها 20.000) :
فاز بها مشروع "ISSAT" القيروان: السيد جلال الصقلي
جائزة أفضل بناء خدماتي (قيمتها 20.000) :
فاز بها مشروع "Huilerie" زغوان: السيد عادل حيدر
جائزة أفضل مشروع سكن فردي (قيمتها 10.000) :
فاز بها مشروع "Palmaison" توزر: السيدة سليمة الفراتي
كما خص الجمهور المهندس رياض البحري المشرف على بناء صرح "مدينة الثقافة" بتحية خاصة ، لتختتم الدورة الأولى لأيام قرطاج للهندسة المعمارية لسنة 2019 بالإعلان على الدورة الثانية التي ربّما تكون في نفس الموعد ونفس المكان - مدينة الثقافة - سنة 2020.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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