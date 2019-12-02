سيدي بوزيد: انطلاق التحقيق في حادثة انتحار عبد الوهاب الحبلاني وتواصل الاحتجاجات

Lundi 02 Decembre 2019
وات - اعلن والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون اليوم الاثنين خلال استقباله لعائلة عبد الوهاب حبلاني الذي توفي بعد ان اقدم على اضرام النار في جسده الجمعة الماضي، عن جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة عائلته.
وقال ان وفدا من التفقدية العامة لوزارة الداخلية حل بمدينة جلمة بتكليف من وزير الداخلية للنظر في الاخلالات التي يمكن ان تكون قد تسببت في دفع الشاب الى الانتحار وتحميل كل طرف مسؤوليته، واضاف انه تم ادارج عائلة المتوفي ضمن برنامج السكن الاجتماعي، وتمتيعها ببطاقة علاج مجاني، وتوفير مورد رزق قار لها، وتمكينها من منحة العائلات المعوزة، بالاضافة الى تقديم مساعدة مالية لها.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون من اعضاء مجلس نواب الشعب والادارات الجهوية، التاكيد على ضرورة الكشف عن ملابسات انتحار عبد الوهاب الحبلاني، ودعوة مختلف الاطراف الى اعادة الهدوء بمعتمدية جلمة والحفاظ على المؤسسات العمومية.
وبدوره شدد والد الضحية الجيلاني جبلاني، على تمسكه بحق ابنه ومحاسبة من دفعوه الى الانتحار، وقال ان "لا شيء يمكن ان يعوضه عن خسارة ابنه".
يشار الى ان مدينة جلمة تشهد مزيدا من التوتر بعد ليلة ثانية من المواجهات بين عدد من الشباب المحتج وقوات الامن التي استعملت الغاز المسيل للدموع بكثافة ردا على تعرضها للرشق بالحجارة، وقامت بالعديد من المداهمات اسفرت عن ايقاف 10 اشخاص، ونقل عدد اخر الى المستشفى المحلي بجلمة بسبب الاختناق من الغاز المسيل للدموع.
واغلقت الطريق الوطنية عدد 3 من طرف المحتجين في ما لم تتعطل الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بالمنطقة.
وقال ان وفدا من التفقدية العامة لوزارة الداخلية حل بمدينة جلمة بتكليف من وزير الداخلية للنظر في الاخلالات التي يمكن ان تكون قد تسببت في دفع الشاب الى الانتحار وتحميل كل طرف مسؤوليته، واضاف انه تم ادارج عائلة المتوفي ضمن برنامج السكن الاجتماعي، وتمتيعها ببطاقة علاج مجاني، وتوفير مورد رزق قار لها، وتمكينها من منحة العائلات المعوزة، بالاضافة الى تقديم مساعدة مالية لها.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون من اعضاء مجلس نواب الشعب والادارات الجهوية، التاكيد على ضرورة الكشف عن ملابسات انتحار عبد الوهاب الحبلاني، ودعوة مختلف الاطراف الى اعادة الهدوء بمعتمدية جلمة والحفاظ على المؤسسات العمومية.
وبدوره شدد والد الضحية الجيلاني جبلاني، على تمسكه بحق ابنه ومحاسبة من دفعوه الى الانتحار، وقال ان "لا شيء يمكن ان يعوضه عن خسارة ابنه".
يشار الى ان مدينة جلمة تشهد مزيدا من التوتر بعد ليلة ثانية من المواجهات بين عدد من الشباب المحتج وقوات الامن التي استعملت الغاز المسيل للدموع بكثافة ردا على تعرضها للرشق بالحجارة، وقامت بالعديد من المداهمات اسفرت عن ايقاف 10 اشخاص، ونقل عدد اخر الى المستشفى المحلي بجلمة بسبب الاختناق من الغاز المسيل للدموع.
واغلقت الطريق الوطنية عدد 3 من طرف المحتجين في ما لم تتعطل الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بالمنطقة.
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Par:rommen (Tunisia )
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