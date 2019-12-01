الدورة الثامنة للاستفا ء السنوي لافضل الرياضيين التونسيين 2019 - وكالة (وات) تكشف عن المرشحين

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاحد عن قائمة الرياضيين التونسيين المرشحين للمنافسة على لقب الأفضل لسنة 2019 في مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي الوطني في دورته الثامنة والذي تنظمه الوكالة سنويا وذلك بعد استفتاء تمهيدي شارك فيه عدد من الصحفيين والخبراء .
ويشمل الاستفتاء مسابقات أفضل رياضي وأفضل رياضية وأفضل لاعب كرة قدم .
كما يخصص الاستفتاء في دورته الثامنة مسابقة تخص الرياضيين التونسيين ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تألقهم في بطولة العالم 2019.
وفيما يلي قائمة المرشحين والمرشحات لاستفتاء أفضل الرياضيين والرياضيات وافضل لاعب كرة قدم لعام 2019.
* مسابقة افضل رياضي
صالح الماجري( كرة السلة) - كارم بن هنية ( رفع اثقال) - فراس القطوسي ( تايكواندو) - محمد طيب ( تجديف) - فارس الفرجاني (مبارزة)
* مسابقة افضل رياضية
انس جابر ( تنس ) - ايناس البوبكري ( مبارزة) - خديجة الكريمي ( تجديف) - نهال شيخ روحه ( جيدو)- درة محفوظي ( العاب قوى) .
* مسابقة افضل رياضي للاحتياجات الخاصة
وليد كتيلة - ياسين الغربي - احمد بن مصلح - محمد فرحات شيدة - ياسين القنيشي
* مسابقة افضل رياضية للاحتياجات الخاصة
روعة التليلي - مروى البراهمي - رجاء الجبالي - هنية العايدي - سنية بن منصور
* مسابقة افضل لاعب كرة قدم
وهبي الخزري - انيس البدري - الياس السخيري - وجدي كشريدة - ياسين الشماخي.
ويذكر ان الاستفتاء يشمل مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء وأخرى مفتوحة للجمهور من خلال موقع الوكالة tap.info.tn .
وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء خلال ندوة صحفية بمناسبة يوم الاعلام الرياضي الذي ستنظمه الوكالة خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري.
ويشمل الاستفتاء مسابقات أفضل رياضي وأفضل رياضية وأفضل لاعب كرة قدم .
كما يخصص الاستفتاء في دورته الثامنة مسابقة تخص الرياضيين التونسيين ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تألقهم في بطولة العالم 2019.
وفيما يلي قائمة المرشحين والمرشحات لاستفتاء أفضل الرياضيين والرياضيات وافضل لاعب كرة قدم لعام 2019.
* مسابقة افضل رياضي
صالح الماجري( كرة السلة) - كارم بن هنية ( رفع اثقال) - فراس القطوسي ( تايكواندو) - محمد طيب ( تجديف) - فارس الفرجاني (مبارزة)
* مسابقة افضل رياضية
انس جابر ( تنس ) - ايناس البوبكري ( مبارزة) - خديجة الكريمي ( تجديف) - نهال شيخ روحه ( جيدو)- درة محفوظي ( العاب قوى) .
* مسابقة افضل رياضي للاحتياجات الخاصة
وليد كتيلة - ياسين الغربي - احمد بن مصلح - محمد فرحات شيدة - ياسين القنيشي
* مسابقة افضل رياضية للاحتياجات الخاصة
روعة التليلي - مروى البراهمي - رجاء الجبالي - هنية العايدي - سنية بن منصور
* مسابقة افضل لاعب كرة قدم
وهبي الخزري - انيس البدري - الياس السخيري - وجدي كشريدة - ياسين الشماخي.
ويذكر ان الاستفتاء يشمل مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء وأخرى مفتوحة للجمهور من خلال موقع الوكالة tap.info.tn .
وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء خلال ندوة صحفية بمناسبة يوم الاعلام الرياضي الذي ستنظمه الوكالة خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري.
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