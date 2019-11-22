سليانة : تزويد الجهة بحوالي 1200 قنطار من ثاني أمونيوم الفسفاط ''د.أ.ب'' بعد تسجيل نقص في هذا السماد الكيميائي

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- تمّ اليوم الخميس تزويد ولاية سليانة بحوالي 1200 قنطار من ثاني أمونيوم الفسفاط " د.أ.ب " فيما بلغت الكميات التي تم التزوّد بها أمس الاربعاء 900 قنطار لتصبح بذلك الكميات المتزود بها 2100 قنطارعلى خلفية تسجيل نقص في هذه المادة حسب ماصرحت به رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري لصحفية(وات).وأضافت أنّ الكميات الموضوعة من ثاني أمونيوم الفسفاط " د.أ.ب " منذ سبتمبر الفارط الى غاية اليوم الخميس بلغت حوالي 40 ألف و450 قنطار أي بنسبة 80 بالمائة من الحاجيات وهي تعتبر هامة مقارنة بالموسم الفارط حيث بلغت الكميات الموضوعة 37 ألف و 900 قنطار لافتة الى أنه سيتم توفير كميات اضافية في الايام المقبلة.وأشارت الزواري الى أن الإشكالية تكمن في التزود بالنسبة لصغار الفلاحين في انتظار تمتّعهم بالقروض الموسمية.يذكر أن عددا من الفلاحين نفّذ مساء أمس الاربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سليانة للمطالبة بتوفير مادة "د.أ.ب"