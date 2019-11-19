Mardi 19 Novembre 2019
وات - تمّ اليوم الثلاثاء، بمدينة الكاف افتتاح مصنع جديد مختص في صنع الأكياس الورقية بالمنطقة الصناعية بالجهة، وذلك بطاقة تشغيلية تبلغ حوالي 53 عون تنفيذ إلى جانب 3 إطارات، وبكلفة استثمارية تناهز الـ350 ألف دينار.
وبيّن صاحب المصنع، سرحان الزغلامي، وهو شاب من خريجي الجامعة ويبلغ من العمر33 سنة، أن المشروع أنجز بالشراكة مع مؤسسة ايطالية تنشط في نفس المجال، لافتا الى انه يتميز باحترامه للبيئة من خلال تخصصه في صنع مواد ورقية خالية من مادة البلاستيك.
وأوضح في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المشروع معد في غالبه للتصدير، ملاحظا أنه سيعمل على تطوير العمل بالمؤسسة خلال السنة القادمة، ليصل عدد العاملين بها الى 150 عاملا، بحسب قوله، سيما في ظل ما وصفه بـ"توفر السوق في اتجاه أوروبا".
وبيّن صاحب المصنع، سرحان الزغلامي، وهو شاب من خريجي الجامعة ويبلغ من العمر33 سنة، أن المشروع أنجز بالشراكة مع مؤسسة ايطالية تنشط في نفس المجال، لافتا الى انه يتميز باحترامه للبيئة من خلال تخصصه في صنع مواد ورقية خالية من مادة البلاستيك.
وأوضح في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المشروع معد في غالبه للتصدير، ملاحظا أنه سيعمل على تطوير العمل بالمؤسسة خلال السنة القادمة، ليصل عدد العاملين بها الى 150 عاملا، بحسب قوله، سيما في ظل ما وصفه بـ"توفر السوق في اتجاه أوروبا".
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية: أنا حر في بلد حر، عقدك الايديولوجية لا تهمني ورفعي لشعار رابعة أو خامسة أمر لا يعنيك