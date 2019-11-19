قابس: مجمع التنمية للصيد الساحلي التقليدي بغنوش يطالب بالتصدي للصيد العشوائي وبالقضاء على التلوث

Mardi 19 Novembre 2019
وات - نفذ عدد من البحارة المنخرطين بمجمع التنمية للصيد الساحلي التقليدي بغنوش من اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالتصدي لظاهرة الصيد الجائر وبالقضاء على التلوث البحري وبصرف المنح المتفق عليها في محاضر سابقة مع المجمع الكيميائي التونسي جراء الضرر الحاصل لهم بسبب تلوث البحر بمادة الفوسفوجيبس.
وبين رئيس المجمع الشتاوي علية في تصريح ل(وات) ان وضعية البحارة الذين يتعاطون الصيد الساحلي التقليدي قد تدهورت بشكل كبير حيث ان الصيد العشوائي وتلوث البحر بمادة الفوسفوجيبس الناجمة عن تحويل الفسفاط بالمجمع الكيميائي التونسي قد تسببا في الحاق ضرر كبير بالثروات البحرية بخليج قابس وانعكس ذلك سلبا على نشاط البحارة الذين ازدادت وضعيتهم سوء باتلاف تجهيزاتهم البحرية من قبل مراكب الصيد الجائر.
وطالب علية كل السلط المعنية بالتدخل العاجل والتصدي بكل قوة للصيد العشوائي والكف عن سكب الفوسفوجيبس في البحر ودعم البحارة الى حين معالجة ملف التلوث البحري الذي لم تجن منه الجهة حسب قوله الا "الوعود الزائفة" وقال ان البحارة سيواصلون الاحتجاج للمحافظة على مورد رزقهم.
وبين رئيس المجمع الشتاوي علية في تصريح ل(وات) ان وضعية البحارة الذين يتعاطون الصيد الساحلي التقليدي قد تدهورت بشكل كبير حيث ان الصيد العشوائي وتلوث البحر بمادة الفوسفوجيبس الناجمة عن تحويل الفسفاط بالمجمع الكيميائي التونسي قد تسببا في الحاق ضرر كبير بالثروات البحرية بخليج قابس وانعكس ذلك سلبا على نشاط البحارة الذين ازدادت وضعيتهم سوء باتلاف تجهيزاتهم البحرية من قبل مراكب الصيد الجائر.
وطالب علية كل السلط المعنية بالتدخل العاجل والتصدي بكل قوة للصيد العشوائي والكف عن سكب الفوسفوجيبس في البحر ودعم البحارة الى حين معالجة ملف التلوث البحري الذي لم تجن منه الجهة حسب قوله الا "الوعود الزائفة" وقال ان البحارة سيواصلون الاحتجاج للمحافظة على مورد رزقهم.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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