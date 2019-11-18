الأصناف البحرية الحية المصطادة من مواقع انتشار المد الأحمر لا تشكل خطرا على صحة المستهلك (وزارة الفلاحة )

Lundi 18 Novembre 2019
وات - أكدت وزراة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، الاثنين، ان الأصناف البحرية الحيّة المُصطادة في الأماكن التي انتشر ، فيها المد الأحمر الناحم ، عن انتشار نوع من العلق النباتي "لا تُشكل خطرا على صحّة المستهلك".
وأضافت الوزارة التي حذرت ، في المقابل، من تناول الأسماك النافقة أو المصابة والمُلقاة على الشواطئ نظرا لتعفنها ، ان هذا العلق من نوعيّة "سيلفارميس كرينيا " ويعرف بافرازه لسوم " تتسبّب في إفناء الخلايا الدموية والفتك بالأسماك واصطباغ لون المياه بلون هذه الطحالب".
وشهدت عدة مواقع بسواحل خليج قابس خاصة بمناطق بوغرارة والزارات وقابس ووادي المالطين وبصفاقس و قرقنة و اللوزة والعوابد والشابة نفوقا جماعيا للأصناف البحريّة وفق وزارة الفلاحة.
واشارت الوزارة الى ان الخرجات الإستكشافية والتحاليل المخبريّة للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار متواصلة للوقوف على أسباب ظاهرة المدّ الأحمر (لون داكن إلى وجود مسطحات زيتية).
واعتبرت الوزارة ان المعاينات الميدانية والنتائج المخبرية بالاستئناس بالمتابعات والدراسات السابقة للمعهد منذ سنة 1994 اثبتت " أن هذه الظاهرة تتزامن مع تكاثر العلق بصفة فائقة (أكثر من مليون خليّة في اللتر الواحد).
وأضافت الوزارة التي حذرت ، في المقابل، من تناول الأسماك النافقة أو المصابة والمُلقاة على الشواطئ نظرا لتعفنها ، ان هذا العلق من نوعيّة "سيلفارميس كرينيا " ويعرف بافرازه لسوم " تتسبّب في إفناء الخلايا الدموية والفتك بالأسماك واصطباغ لون المياه بلون هذه الطحالب".
وشهدت عدة مواقع بسواحل خليج قابس خاصة بمناطق بوغرارة والزارات وقابس ووادي المالطين وبصفاقس و قرقنة و اللوزة والعوابد والشابة نفوقا جماعيا للأصناف البحريّة وفق وزارة الفلاحة.
واشارت الوزارة الى ان الخرجات الإستكشافية والتحاليل المخبريّة للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار متواصلة للوقوف على أسباب ظاهرة المدّ الأحمر (لون داكن إلى وجود مسطحات زيتية).
واعتبرت الوزارة ان المعاينات الميدانية والنتائج المخبرية بالاستئناس بالمتابعات والدراسات السابقة للمعهد منذ سنة 1994 اثبتت " أن هذه الظاهرة تتزامن مع تكاثر العلق بصفة فائقة (أكثر من مليون خليّة في اللتر الواحد).
En continu
- Hier 21:23 البلاك فرايدي : يوم الفرص
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:49
|12:11
|07:00
|05:30
|
15°
|15°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-14
|17°-10
|18°-9
|20°-10
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
(113 337) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 168) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 039) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 049) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 75 825) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 626) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 785) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 026) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 918) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 211) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 754) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 845) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 233) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 475) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 697) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 692) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 232) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 48 345) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 057) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 840) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت بخطوة إيجابية باختيار الجملي ومطالبتنا ب3 وزارات ليست قرآنا منزّلا