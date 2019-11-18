وحدات الحرس تحبط خلال أسبوع 103 عمليات تهريب وتحجز بضائع بقيمة فاقت 3.2 مليون دينار

Lundi 18 Novembre 2019
وات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى غاية يوم 16 نوفمبر الجاري، من إحباط 103 عمليّات تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي 3 ملايين و292 ألف دينار.
وأشار بلاغ صدر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية، إلى أنه تم أيضا خلال هذه الفترة، إلقاء القبض على 1236 شخصا من المفتش عنهم من أجل قضايا حق عام وإحباط 11 عملية اجتياز للحدود البريّة والبحرية خلسة والقبض على 11 مجتازا.
ومن النتائج التي حققتها كذلك وحدات الحرس الوطني، خلال الأسبوع المنقضي، حجز 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما تم حجز 4 كلغ و 63 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و29 قرصا مخدرا بقيمة مالية تقدر بحوالي 42 ألف دينار.
وتم أيضا حجز كميات من الخمور بقيمة مالية تقدر بحوالي 8 ألاف دينار وحجز ستة بنادق صيد عيار 12 و16 مم و362 خرطوشة من نفس العيار.
وأشار بلاغ صدر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية، إلى أنه تم أيضا خلال هذه الفترة، إلقاء القبض على 1236 شخصا من المفتش عنهم من أجل قضايا حق عام وإحباط 11 عملية اجتياز للحدود البريّة والبحرية خلسة والقبض على 11 مجتازا.
ومن النتائج التي حققتها كذلك وحدات الحرس الوطني، خلال الأسبوع المنقضي، حجز 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما تم حجز 4 كلغ و 63 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و29 قرصا مخدرا بقيمة مالية تقدر بحوالي 42 ألف دينار.
وتم أيضا حجز كميات من الخمور بقيمة مالية تقدر بحوالي 8 ألاف دينار وحجز ستة بنادق صيد عيار 12 و16 مم و362 خرطوشة من نفس العيار.
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