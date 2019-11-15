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المصري جهاد جريشة حكما لمباراة الاياب بين الترجي الرياضي واولمبيك اسفي المغربي

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي عل صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الجمعة ان الاتحاد العربي لكرة القدم تولى تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لادارة مباراة الاياب امام أولمبيك أسفي المغربي المقررة يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب رادس لحساب اياب الدور ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية العربية البطلة.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت يوم الاحد 3 نوفمبر الحالي على ملعب المسيرة الخضراء انتهت بالتعادل بهدف لمثله.


  
  
     
  
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