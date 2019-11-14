النجم الساحلي: السبت المقبل موعد الجلسة العامة التقييمية لموسم 2019/2018

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - افاد النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الخميس على صفحته على فايسبوك "ان الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2019/2018 ستقام يوم السبت 16 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة 14 بنزل مركب النجم الرياضي الساحلي بسوسة " .
وكان فريق جوهرة الساحل قد اعلن منذ يومين عن تاجيل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي كانت مقررة يوم السبت 16 نوفمبر برئاسة الاستاذ عبد الجليل بوراوي وذلك على خلفية عدم ورود ترشحات على مقر الكتابة العامة للجمعية .
وسيتم الدعوة لجلسة انتخابية جديدة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما .
وكانت الكتابة العامة للنجم قد تلقت في وقت سابق من شهر اكتوبر الفارط استقالة الحبيب السايح نائب رئيس الجمعية ومهدي العجيمي عضو الهيئة المديرة للفريق .
وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه قبل عشرة ايام من ذلك .
وأعلنت جمعية النجم الرياضي الساحلي مساء الاثنين 26 اكتوبر على صفحتها الرسمية على فايسبوك "ان الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة ستعقد مساء يوم السبت 16 نوفمبر بمركب النجم الساحلي طريق القلعة الصغرى " .
ويعاني فريق جوهرة الساحل من أزمة إدارية وتسييرية خانقة قد تؤثر على مسيرة النادي الذي تنتظره مواعيد محلية وقارية هامة ابرزها مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سيفتتحها أمام ضيفه الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر الجاري .
وكان فريق جوهرة الساحل قد اعلن منذ يومين عن تاجيل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي كانت مقررة يوم السبت 16 نوفمبر برئاسة الاستاذ عبد الجليل بوراوي وذلك على خلفية عدم ورود ترشحات على مقر الكتابة العامة للجمعية .
وسيتم الدعوة لجلسة انتخابية جديدة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما .
وكانت الكتابة العامة للنجم قد تلقت في وقت سابق من شهر اكتوبر الفارط استقالة الحبيب السايح نائب رئيس الجمعية ومهدي العجيمي عضو الهيئة المديرة للفريق .
وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه قبل عشرة ايام من ذلك .
وأعلنت جمعية النجم الرياضي الساحلي مساء الاثنين 26 اكتوبر على صفحتها الرسمية على فايسبوك "ان الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة ستعقد مساء يوم السبت 16 نوفمبر بمركب النجم الساحلي طريق القلعة الصغرى " .
ويعاني فريق جوهرة الساحل من أزمة إدارية وتسييرية خانقة قد تؤثر على مسيرة النادي الذي تنتظره مواعيد محلية وقارية هامة ابرزها مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سيفتتحها أمام ضيفه الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر الجاري .
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Par:mandhouj (France )
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