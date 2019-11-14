توزر: توزيع 2500 حزام عاكس للضوء للحماية من حوادث الطرقات التي تتسبب فيها الإبل

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- قامت مصالح المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في توزر اليوم الخميس بتوزيع كمية من الاحزمة العاكسة للضوء التي يقع تركيزها في عنق الإبل للتقليص من حوادث الطرقات التي تسبّبها الإبل وخاصة في الطريق الوطنية رقم 3 بين نفطة وحزوة والطريق الوطنية رقم 16 بين توزر والشبيكة وبمدخل الولاية على مستوى منطقة القويفلة.وحسب ما ذكرته لصحفية (وات) سامية الهلالي مهندس أول مكلفة بمتابعة قطاع الإبل خلال أشغال يوم مفتوح فقد وفر الديوان كمية أولى ب 2500 حزام عاكس للضوء بقيمة 26 ألف دينار يقع توزيعها مجانا على المربين كما سيقوم في فترة لاحقة باقتناء كمية ثانية ب 2500 حزام لتتم تغطية كامل القطيع في الجهة والمقدر بحوالي خمسة آلاف رأس.وبإمكان هذه الاحزمة بحسب ذات المصدر حماية القطيع ومستعملي الطريق من حوادث مميتة حيث يمكن رؤيتها على بعد حوالي 150 مترا الى 200 متر خلال الليل.كما تم خلال أشغال اليوم المفتوح المنتظم بمقر المندوبية التعريف بأنشطة الديوان في الجهة المتمثلة في العناية بقطاع تربية الماشية بمختلف أصنافه وتوفير الدعم والتشجيعات للمربين الى جانب التعريف ببرامج تثمين مخلفات الواحة واستغلالها كأعلاف للحيوانات وتم في هذا الإطار توفير آلات لفلاحين ومربين بأسعار تفاضلية متمثلة في آلات لرحي فواضل النخيل لمنتفعين اثنين ومحضنة لتربية الدواجن وآلات تفقيس لمربي دواجن وسمان.وأشارت الى مساهمة الديوان في تحسين المراعي من خلال غراسة بعض المناطق الرعوية في معتمديتي تمغزة وحزوة من خلال غراسة أشجار عرفية مثل الاكاسيا والهندي الاملس في أراضي خاصة واراضي دولية من خلال عقد يجمع صاحب الأرض بالديوان يمتد لثلاث سنوات.