المهدية: انطلاق موسم جني الزيتون وتحقيق إنتاج يقارب 252 ألف طن حسب التقديرات

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- انطلق اليوم الثلاثاء من منطقة البرادعة في معتمدية قصور الساف، موسم جني الزيتون حيث أعطى إشارته عبد الفتاح شقشوق والي المهدية، وسط توقعات ببلوغ إنتاج يقارب 252 ألف طن أي ما يعادل 280 بالمائة من معدل الإنتاج السنوي في الجهة.وبيّن كمال الطاهري، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة، أن الكمية المتوقعة من إنتاج الزيتون تعادل 50 ألف طن من زيت الزيتون هو ما يعتبر معدّلا "قياسيا".وعلى مستوى وحدات التحويل فإن الجهة تعدّ 229 معصرة منها 200 جاهزة تماما لقبول الزيتون من الفلاحين، وأوضح الطاهري، في ذات الإطار، أن تم تنفيذ خطة جهوية للتصرف في نحو 14 مصب لمادة المرجين (8 مصبّات جماعية و6 فردية) لتفادي تأثيراتها على البيئة والمتساكنين مع إدراج إنشاء مصبين اثنين لاستيعاب كمّيات إضافية ممكنة من المرجين.ولاحظ المتحدث أنه من المنتظر أن يوفر الموسم الحالي لجني الزيتون حوالي 400 ألف يوم عمل من مجال الجني و600 ألف يوم شغل في مجال التحويل وهو ما يضفي حركة إقتصادية واجتماعية هامة في الجهة.وتعدّ ولاية المهدية ما يربو عن 7ر5 مليون أصل زيتون (منها 75 ألف زيتونة بيولوجية) تمتد على مساحة تناهز 160 ألف هكتار موزّعة على مختلف مناطق الولاية.