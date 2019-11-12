النجم الساحلي / انتخابات : مساء اليوم الثلاثاء يغلق باب الترشح دون ان يرد على الكتابة العامة اي مطلب او قائمة

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- يغلق باب الترشح لرئاسة النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الثلاثاء دون ان يرد على الكتابة العامة للنادي الى حد الان أي مرشح كما لم تتقدم أي قائمة للانتخابات المزمع تنظيمها يوم السبت 16 نوفمبر .وستعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للفريق يوم السبت انطلاقا من الساعة 14 بنزل الفريق بسوسة برئاسة الاستاذ عبد الجليل بوراوي .وكانت الكتابة العامة للنجم الساحلي تلقت في وقت سابق من شهر اكتوبر الفارط استقالة الحبيب السايح نائب رئيس الجمعية ومهدي العجيمي عضو الهيئة المديرة للفريق .وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه قبل عشرة ايام من ذلك .وأعلنت جمعية النجم الرياضي الساحلي مساء الاثنين 26 اكتوبر الفارط على صفحتها الرسمية على فايسبوك "ان الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة ستعقد مساء يوم السبت 16 نوفمبر بمركب النجم الساحلي طريق القلعة الصغرى " .ويعاني فريق جوهرة الساحل من أزمة إدارية وتسييرية خانقة قد تؤثر على مسيرة النادي الذي تنتظره مواعيد محلية وقارية هامة ابرزها مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سيفتتحها أمام الأهلي المصري نهاية الشهر الجاري.ويعيش النجم منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني اثر استقالة فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من بطولة محمد السادس للاندية الابطال التي احرز النجم لقبها في النسخة الاخيرة .وقد القت كل هذه المشاكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق.