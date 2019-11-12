المهدية: إلقاء القبض على أفراد شبكة مختصة في تزوير تقارير طبيّة وإداريّة

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لإقليم الحرس الوطني بالمهدية، اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخصين ينتميان إلى شبكة تقوم بتزوير تقارير طبية وإدارية قصد استعمالها في استخراج تأشيرات السفر، بحسب ما ذكره لـ(وات)، النّاطق باسم إقليم الحرس بالجهة، محمد الغراد.وأوضح الغراد، أن احد الموقوفين هو أصيل الجهة ومتقاعد من الجيش الوطني، لافتا إلى أنه تم ضبط أختام بحوزتهما تحمل أسماء رؤساء أقسام أمراض نفسية وأشعة وجراحة عظام، يستعملانها في عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية.وبيّن ذات المتحدث أن الشبكة تضم أيضا، دكتور متقاعد من الصحّة العمومية ينشط حاليا في إحدى المصحات الخاصة، يجري البحث عنه.يذكر أن النيابة العمومية أذنت، بعد إعلامها بالأمر، لفرقة الأبحاث والتفتيش بفتح بحث تحقيق معمق والبحث عن بقية الأفراد الذين ستكشف عنهم التحقيقات والتحريات.