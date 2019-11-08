الطبوبي يلتقي الطالب وجدي ذكار ويعد بالتدخل والبحث عن حلول بخصوص ملفه مع إدارة كلية الطب بتونس

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي، اليوم الجمعة بمكتبه، الطالب بكلية الطب وجدي ذكار والأمين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار، وذلك بخصوص الإشكال القائم بين إدارة كلية الطب بتونس والطالب، الذي تم طرده لمدة أربعة أشهر بسبب تدوينة له على موقع تواصل اجتماعي وجه فيها انتقادات للإدارة، مما فتح باب الاحتجاجات المساندة له في صفوف زملائه بالخصوص.
وقد وعد الطبوبي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل مساء اليوم الجمعة، بالتدخل والاتصال بعميد الكلية والبحث عن حلول لتسوية الملف بما يعيد الأمور إلى نصابها، ويحافظ على الأجواء الطيبة داخل الكلية ويضمن عدم توتر الوضع بها.
وكان طلبة كلية الطب بتونس نفذوا يوم الاثنين الماضي وقفة احتجاجية بباحة الكلية، عبروا خلالها عن مساندتهم لزميلهم الطالب الذي تم طرده بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدين تمسكهم بالحق في حرية الرأي والتعبير ورفضهم العودة الى سياسة "تكميم الأفواه".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع تنفيذ اضراب عام وطني، دعت اليه المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بكافة كليات الطب التونسية دون استثناء، وذلك للمطالبة بالتراجع عن قرار طرد الطالب وجيه ذكار لمدة 4 أشهر، واخذ الاجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار.
يذكر أن الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار الذي صدر في حقه قرار الطرد كان أكد في تصريح سابق لـ(وات) أنه قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خلال شهر جوان 2019 وانتقد خلالها مسألة غلق مكتبة الكلية على مدى 4 أيام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنات مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة المراجعة استعدادا للامتحانات، داعيا الى إيجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.
وقد وعد الطبوبي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل مساء اليوم الجمعة، بالتدخل والاتصال بعميد الكلية والبحث عن حلول لتسوية الملف بما يعيد الأمور إلى نصابها، ويحافظ على الأجواء الطيبة داخل الكلية ويضمن عدم توتر الوضع بها.
وكان طلبة كلية الطب بتونس نفذوا يوم الاثنين الماضي وقفة احتجاجية بباحة الكلية، عبروا خلالها عن مساندتهم لزميلهم الطالب الذي تم طرده بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدين تمسكهم بالحق في حرية الرأي والتعبير ورفضهم العودة الى سياسة "تكميم الأفواه".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع تنفيذ اضراب عام وطني، دعت اليه المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بكافة كليات الطب التونسية دون استثناء، وذلك للمطالبة بالتراجع عن قرار طرد الطالب وجيه ذكار لمدة 4 أشهر، واخذ الاجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار.
يذكر أن الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار الذي صدر في حقه قرار الطرد كان أكد في تصريح سابق لـ(وات) أنه قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خلال شهر جوان 2019 وانتقد خلالها مسألة غلق مكتبة الكلية على مدى 4 أيام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنات مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة المراجعة استعدادا للامتحانات، داعيا الى إيجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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