المنظومة التربوية تراجعت في سلم أولويات تونس خلال 9 سنوات بعد الثورة ( مسؤول بوزارة التربية)

Samedi 09 Novembre 2019
وات - قال المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، معز بوبكر، اليوم الجمعة، أن المنظومة التربوية تراجعت خلال السنوات التسع الأخيرة بعد الثورة في سلم أولويات البلاد، بالنظر الى تقلص ميزانية الوزارة من 15 بالمائة خلال سنة 2010 الى 12 بالمائة لسنة 2019.
وذكر بوبكر خلال جمعية منتدى الأكاديمية السياسية بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور بعنوان" الاصلاح التربوي ضرورة من أجل التنمية"، ان النجاح في بلوغ الأهداف الكمية من خلال بلوغ نسبة تمدرس ب99 بالمائة وبنسبة 88 بالمائة للالتحاق المبكر بالدراسة في أقسام التحضيري لا يحجب تسجيل اشكاليات ترتبط بوجود تفاوت كبير بين الجهات وكذلك تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي الذي يشهد مغادرة 100 ألف تلميذ سنويا مقاعد الدراسة.
وأكد، ضرورة توفر الارادة السياسية لاجراء الاصلاح التربوي لأنه مكلف، مشددا، على أن يتم تنفيذه بصفة شاملة في اطار التناغم مع اصلاح المنوال التنموي وقطاع التعليم العالي ومنظومة التكوين المهني.
من جهتها، دعت العميدة السابقة بجامعة تونس المنار زينب بن عمار، الى فتح المؤسسات التربوية على مدار العام لتحتضن التلاميذ في أوقات العطل وتستقطب أنشطة المجتمع المدني الناشط في المجال التربوي، معتبرة، أن مقترحها يهدف الى استيعاب التلاميذ وحمايتهم من أخطار الشارع.
وأشارت، الى أن الاصلاح يفرض تطوير مستوى الحوكمة في المؤسسات التربوية وتكوين المدرسين ليعلموا جيلا جديدا من ذوي زاد معرفي يمكنهم من الاندماج سريعا في سوق الشغل، مبينة، أن على المدرسة العصرية التركيز على تمرير خمس قيم الى التلاميذ، وهي الكفاءة و دعم التواصل والتحضر والابداع ونشر الثقافة.
من جانبه، أقر المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، يوسف التليلي، بالفشل في تنفيذ الاصلاح التربوي على مدى 9 سنوات المنقضية، معتبرا، أن الاصلاح يجب أن يستوعب تشتتت الأطراف المتداخلة في العملية، اذ أن أكثر من وزارة معنية بالشأن التربوي منها التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والفلاحة.
.
كما رأى في تحليل قدمه أثناء مداخلته، أنه لم يتم الشروع بعد في الاصلاح التربوي لأنه توجد مقاربتان في تونس تتصارعان إحداهما "محافظة" تتشبث بمفاهيم الهوية وثانيهما "حداثية" تنادي بكونية التعليم، مضيفا قوله"عدم الحسم في تحديد النموذج المجتمعي في اطار دستور 2014 أفضى الى اشكال في عملية الاصلاح، اذ لا يمكن أن اجراء إصلاح عميق في ظل تواصل هذا الصراع بين جهة محافظة تستند الى تجذير التعليم في الهوية العربية الاسلامية في مقابل جهة سياسية تدعو الى كونيته".
وخلص الى أن" عدم وجود جهاز واحد يشرف على الاصلاح التربوي يمثل تحديا، ذلك أن التعليم المنظم تشرف عليه عدة وزارات في مختلف مراحله من طوره المبكر الى غاية التعليم العالي، اذ يقوم على سبيل المثال 2500 مؤدب بالاشراف على دروس في كتاتيب لفائدة الأطفال قبل سن الدخول الى المدارس".
وعلق المتحدث، على تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الفارطة، قبيل توليه منصبه، احداث مجلس أعلى للتربية، بأنه قد يمثل تغييرا للاشراف على قطاع التربية من الوزارة الى مجلس يتم تعيينه، معتبرا، أن الوزارة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية خلافا للمجلس المزمع احداثه .
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية كان تعهد قبيل فوزه بالرئاسة، بإحداث "مجلس أعلى للتربية والتعليم ليكون مؤسسة دستورية تمثل كل الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع الحيوي".
و شدد سعيد آنذاك، على أن هذا المجلس سيعمل على "إقرار الإصلاحات الضرورية للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم بمشاركة الجميع ليتم تفادي الصدامات والاخلالات بمصالح الشركاء"، مؤكدا، معارضته على أن "تكون إصلاحات أية منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال".
وذكر بوبكر خلال جمعية منتدى الأكاديمية السياسية بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور بعنوان" الاصلاح التربوي ضرورة من أجل التنمية"، ان النجاح في بلوغ الأهداف الكمية من خلال بلوغ نسبة تمدرس ب99 بالمائة وبنسبة 88 بالمائة للالتحاق المبكر بالدراسة في أقسام التحضيري لا يحجب تسجيل اشكاليات ترتبط بوجود تفاوت كبير بين الجهات وكذلك تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي الذي يشهد مغادرة 100 ألف تلميذ سنويا مقاعد الدراسة.
وأكد، ضرورة توفر الارادة السياسية لاجراء الاصلاح التربوي لأنه مكلف، مشددا، على أن يتم تنفيذه بصفة شاملة في اطار التناغم مع اصلاح المنوال التنموي وقطاع التعليم العالي ومنظومة التكوين المهني.
من جهتها، دعت العميدة السابقة بجامعة تونس المنار زينب بن عمار، الى فتح المؤسسات التربوية على مدار العام لتحتضن التلاميذ في أوقات العطل وتستقطب أنشطة المجتمع المدني الناشط في المجال التربوي، معتبرة، أن مقترحها يهدف الى استيعاب التلاميذ وحمايتهم من أخطار الشارع.
وأشارت، الى أن الاصلاح يفرض تطوير مستوى الحوكمة في المؤسسات التربوية وتكوين المدرسين ليعلموا جيلا جديدا من ذوي زاد معرفي يمكنهم من الاندماج سريعا في سوق الشغل، مبينة، أن على المدرسة العصرية التركيز على تمرير خمس قيم الى التلاميذ، وهي الكفاءة و دعم التواصل والتحضر والابداع ونشر الثقافة.
من جانبه، أقر المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، يوسف التليلي، بالفشل في تنفيذ الاصلاح التربوي على مدى 9 سنوات المنقضية، معتبرا، أن الاصلاح يجب أن يستوعب تشتتت الأطراف المتداخلة في العملية، اذ أن أكثر من وزارة معنية بالشأن التربوي منها التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والفلاحة.
.
كما رأى في تحليل قدمه أثناء مداخلته، أنه لم يتم الشروع بعد في الاصلاح التربوي لأنه توجد مقاربتان في تونس تتصارعان إحداهما "محافظة" تتشبث بمفاهيم الهوية وثانيهما "حداثية" تنادي بكونية التعليم، مضيفا قوله"عدم الحسم في تحديد النموذج المجتمعي في اطار دستور 2014 أفضى الى اشكال في عملية الاصلاح، اذ لا يمكن أن اجراء إصلاح عميق في ظل تواصل هذا الصراع بين جهة محافظة تستند الى تجذير التعليم في الهوية العربية الاسلامية في مقابل جهة سياسية تدعو الى كونيته".
وخلص الى أن" عدم وجود جهاز واحد يشرف على الاصلاح التربوي يمثل تحديا، ذلك أن التعليم المنظم تشرف عليه عدة وزارات في مختلف مراحله من طوره المبكر الى غاية التعليم العالي، اذ يقوم على سبيل المثال 2500 مؤدب بالاشراف على دروس في كتاتيب لفائدة الأطفال قبل سن الدخول الى المدارس".
وعلق المتحدث، على تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الفارطة، قبيل توليه منصبه، احداث مجلس أعلى للتربية، بأنه قد يمثل تغييرا للاشراف على قطاع التربية من الوزارة الى مجلس يتم تعيينه، معتبرا، أن الوزارة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية خلافا للمجلس المزمع احداثه .
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية كان تعهد قبيل فوزه بالرئاسة، بإحداث "مجلس أعلى للتربية والتعليم ليكون مؤسسة دستورية تمثل كل الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع الحيوي".
و شدد سعيد آنذاك، على أن هذا المجلس سيعمل على "إقرار الإصلاحات الضرورية للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم بمشاركة الجميع ليتم تفادي الصدامات والاخلالات بمصالح الشركاء"، مؤكدا، معارضته على أن "تكون إصلاحات أية منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال".
En continu
- Hier 21:27 المتحرش ما يركبش معنا...
- Hier 21:15 حذار ..حذار..حذار...
- Hier 19:49 مصطفى بن جعفر مرشّح النهضة لترؤس الحكومة
- Hier 13:48 كيف تُصنع معركة طاحنة من صفر مشاكل..!
- Hier 13:11 12298 برنامجا دينيا في المولد النبوي الشريف
- Hier 12:33 إيران تسقط طائرة مسيرة جنوب غربي البلاد
- Hier 12:19 لطفي زيتون.. ليس صاحب الطابع..
- Hier 12:10 الدروس المستوحاة من هبة جماهير الافريقي
- Hier 11:45 مواقف إبليسية أو عندما تسقط الأقنعة
- Hier 11:09 منبر الجمعة/ الصراع بين الحق و الباطل
- Hier 10:31 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:17
|14:54
|12:10
|06:51
|05:22
|
12°
|19°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|19°-12
|19°-11
|16°-11
|15°-13
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(284 248) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(105 752) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 947) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 170) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 577) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 662) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 059) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 159) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 501) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 441) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 68 617) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 066) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 405) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 333) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 570) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 416) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 933) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 820) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 450) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 213) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
Par:ateff ( )
Sur:المتحرش ما يركبش معنا...